L’industrie du tourisme demande la réouverture des frontières aux étrangers vaccinés

MONTRÉAL — Des membres de la Table ronde canadienne du voyage et du tourisme ont exhorté mercredi le premier ministre Justin Trudeau à rouvrir les frontières aux voyageurs étrangers entièrement vaccinés.

«Assez, c’est assez!», a déclaré le président-directeur général de Tourisme Montréal, Yves Lalumière, en conférence de presse. «Nous sommes en train de perdre un autre été», a-t-il dit, redoutant que, dans un environnement «compétitif, les visiteurs vont choisir une autre destination».

Alors que les Canadiens entièrement vaccinés peuvent traverser la frontière en présentant un test de dépistage négatif, l’accès est toujours interdit pour les voyageurs internationaux non essentiels. Pendant ce temps, des pays comme les États-Unis et la France permettent déjà l’entrée de ressortissants étrangers.

«La COVID-19 ne reconnaît pas votre passeport», a renchéri le vice-président des ressources humaines et des affaires publiques pour la compagnie aérienne Transat, Christophe Hennebelle. Il a plaidé qu’un voyageur international doublement vacciné et possédant un résultat de test négatif ne pose pas un risque de contamination plus élevé qu’un Canadien retournant au pays.

«Au cours des six derniers mois, nous avons été cloués au sol, une situation qui est dévastatrice pour plus de 5000 employés», a-t-il ajouté. Tant que les activités ne reprendront pas, «nous allons continuer à accumuler de la dette, qu’il faudra un jour rembourser».

Besoin d’un plan

À défaut d’une réouverture immédiate, le président-directeur général d’Aéroports de Montréal, Philippe Rainville, réclame «un plan clair» pour ne pas être pris au dépourvu. «Nous avons besoin de temps pour accueillir de la main-d’œuvre supplémentaire», étant donné que beaucoup ont quitté l’industrie durant le confinement, explique-t-il. Une réouverture sans préavis «créera du chaos» et «un problème sérieux d’engorgement», alors que les voyageurs devront tous être testés sur place.

M. Trudeau a déjà laissé entendre que 75 % des Canadiens devraient être entièrement vaccinés avant de laisser entrer les visiteurs internationaux, avant de mentionner qu’un taux de 80 % serait plus sûr. Les dernières informations disponibles sur le site du gouvernement, qui datent du 3 juillet, indiquent que ce taux se situe à 36 %.

«Ça prend du leadership», a déclaré le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc. Prévoyant une autre saison difficile, il souhaite que le gouvernement «confirme que toutes les mesures pour soutenir l’industrie du tourisme vont se poursuivre à l’automne». «On nous a demandé d’avoir de la solidarité envers le système de santé depuis des mois», mais maintenant, «c’est tout le domaine du tourisme qui souffre».

Impatience à l’étranger

Plusieurs représentants de gouvernements étrangers ont récemment exprimé leur impatience devant le refus du Canada d’ouvrir ses frontières.

L’ambassadrice de France, Kareen Rispal, a plaidé mercredi qu’il «faudrait que les frontières rouvrent assez rapidement maintenant, pour qu’on remette le Canada sur nos plans de voyage et de déplacement», ajoutant que dans le cas contraire «les ministres français iront dans les pays où ils peuvent aller».

Il y a quelques semaines, le chef de la majorité au Sénat américain, Chuck Schumer, a réclamé en communiqué de presse l’élaboration d’un «plan mutuel» entre les deux pays. La frontière canado-américaine est fermée aux touristes au moins jusqu’au 21 juillet, date qui risque fort d’être reportée par M. Trudeau.

