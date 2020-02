L’industrie manufacturière presse Trudeau de rétablir le transport ferroviaire

MONTRÉAL — Pas moins de 4600 wagons par jour sont affectés par les blocages ferroviaires au pays — et c’est seulement ceux qui transportent des produits d’entreprises manufacturières.

Certaines entreprises manufacturières paniquent; d’autres vont devoir interrompre des lignes de production, faire des mises à pied temporaires si la situation n’est pas rétablie au cours des prochains jours, a rapporté en entrevue mardi Véronique Proulx, présidente-directrice générale du groupe Manufacturiers et exportateurs du Québec.

Une vingtaine d’entreprises manufacturières, dont de grandes entreprises alimentaires comme Maple Leaf, ont signé une lettre commune pressant le gouvernement Trudeau de rétablir le transport ferroviaire dans l’ensemble du pays.

Parmi les autres signataires, on retrouve des transformateurs de métaux, des fabricants de remorques, des fabricants de portes et fenêtres, des fabricants d’articles de chauffage et ventilation, des fabricants d’emballages et autres.

Mme Proulx rapporte que le nombre d’entreprises touchées est bien plus grand que le nombre de signataires, mais que certaines ne veulent même pas le dire publiquement, de crainte d’alarmer des clients aux États-Unis ou ailleurs.