L’inflation bondit de 7,5 % dans la zone euro

LONDRES — L’inflation a fracassé de nouveaux records en Europe, selon des données dévoilées vendredi, illustrant une fois de plus que la flambée des cours de l’énergie provoquée par l’invasion russe de l’Ukraine fait mal aux consommateurs et accentuant la pression sur les banques centrales pour rehausser leurs taux d’intérêt.

L’indice des prix à la consommation dans les 19 pays qui utilisent l’euro a augmenté d’un taux annualisé de 7,5 % en mars, a indiqué l’agence statistique officielle Eurostat.

Cette poussée fulgurante éclipse le record précédent de 5,9 % établi le mois dernier. Il s’agit du cinquième mois consécutif pendant lequel l’inflation a établi un record dans la zone euro, la poussant à son niveau le plus élevé depuis que des données ont commencé à être compilées en 1997.

Les coûts de l’énergie ont explosé de 44,7 % dans la zone euro le mois dernier, a dit Eurostat, comparativement à 32 % en février.

La relance économique qui s’enclenchait après la pandémie moussait déjà la demande mondiale pour les hydrocarbures. La guerre en Ukraine a fait craindre une réduction encore plus grande de l’offre.

Des analystes considèrent que la Banque centrale européenne devra maintenant intervenir, mais la BCE doit trouver un équilibre entre mater une inflation galopante et la menace que la guerre ne vienne malmener encore davantage une économie déjà amochée.

D’autres banques centrales, dont celles des États-Unis et du Canada, ont déjà annoncé une hausse de leur taux directeur.

Dans la zone euro, le coût des aliments, de l’alcool et du tabac a augmenté de 5 %, comparativement à 4,2 % le mois précédent. Le coût des vêtements, des électroménagers, des voitures, des livres et des automobiles était en hausse de 3,4 %, contre 3,1 % un mois plus tôt.