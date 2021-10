L’influence de l’Alberta se fait sentir dans le nord de la C.-B., selon un politicien

VANCOUVER — Les politiciens habitués à débattre à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique ont uni leurs forces à l’extérieur des édifices du Parlement pour faire grimper les taux de vaccination dans le nord de la province.

Un membre de longue date de l’opposition libérale affirme toutefois que «l’influence de l’Alberta» est un facteur dans une partie de la Colombie-Britannique où les unités de soins intensifs ne peuvent pas accueillir l’afflux de patients atteints de COVID-19.

Mike Bernier a déclaré que la proximité avec l’Alberta voisine «nous a fait reculer dès le premier jour» lorsqu’il s’agit de certains résidants du Nord qui évitent la vaccination.

«Ce serait l’influence albertaine. Une bonne partie des habitants de Dawson Creek, Pouce Coupe, la région de Fort St. John sont très liés, que ce soit pour des raisons personnelles ou par le travail, avec l’Alberta», a-t-il déclaré.

M. Bernier a raconté que certains étaient tellement en colère lorsque la Colombie-Britannique a mis en place un passeport vaccinal qu’ils ont publié des messages en ligne menaçant de lui tirer dessus parce qu’il soutient la politique.

La plupart des résidants de la région de la Colombie-Britannique ne sont pas antivaccins, a souligné M. Bernier. «Ils ont une forte volonté et n’aiment pas l’intervention du gouvernement. Ils veulent juste travailler et élever leur famille et sont très sceptiques à l’égard des responsables gouvernementaux qui leur disent quoi faire, en général.»

M. Bernier, qui a reçu un diagnostic de COVID-19 deux jours avant son rendez-vous pour une première dose de vaccin en mai dernier, s’est fermement prononcé en faveur de la vaccination, devenant ainsi la cible de menaces. Une centaine de personnes se sont rassemblées le mois dernier devant son bureau de Dawson Creek, où Northern Health a déclaré que 55 % des personnes admissibles avaient reçu une deuxième dose mardi. Le taux de vaccination global de la Colombie-Britannique était d’environ 82 % jeudi.

«J’ai été contacté par la GRC parce qu’ils avaient créé une grande page de rassemblement sur Facebook, et quelqu’un est allé là-bas environ 10 minutes à l’avance en disant « parfait, maintenant nous savons où il est. Allons chercher nos fusils et tirons-le pour ne plus avoir à l’écouter», a raconté M. Bernier.

«Je ne peux pas reculer sur le message de ce que je sais et pense être juste pour les gens de ma région. Et, vous savez, personne ne va m’en dissuader simplement en proférant des menaces.»

M. Bernier a répondu à la foule en se tenant debout à l’arrière d’une camionnette et en disant que de tels commentaires en ligne compliquent le travail des personnes dans la sphère publique, alors qu’elles tentent de représenter tous les électeurs.

Le premier ministre John Horgan a félicité M. Bernier et son collègue Dan Davies, dont la circonscription de Peace River North comprend Fort St. John, lors d’une conférence de presse jeudi pour leur vigilance à encourager la vaccination.

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, a également remercié publiquement MM. Bernier et Davies, ainsi que les maires locaux.

Mais alors que la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Bonnie Henry, et les politiciens des deux côtés de l’allée législative plaident pour que davantage de personnes se fassent vacciner, au moins un maire de la région du nord s’est demandé si le nombre élevé d’hospitalisations était réellement attribuable aux personnes non vaccinées.

La mairesse de Pouce Coupe, Lorraine Michetti, a déclaré que les politiciens créaient des divisions dans une communauté en encourageant les gens à se faire vacciner, parce que c’est un choix personnel.

«Les gens ont payé des impôts fonciers, ils ont payé des impôts sur le revenu. Ils ont le droit de ne pas être vaccinés s’ils ne veulent pas l’être», a dit Mme Michetti en entrevue, précisant qu’elle était elle-même complètement vaccinée.

Dans le cas des Premières Nations, d’autres raisons expliquent la baisse des taux de vaccination.

La Dre Shannon McDonald, médecin-chef par intérim de la First Nations Health Authority, a déclaré que les peuples autochtones qui n’ont pas été vaccinés «ont vraiment entretenu une méfiance historique envers le gouvernement, envers les systèmes de santé en général», notant le racisme anti-autochtone dans le réseau de la santé de la Colombie-Britannique qui a été décrit dans un rapport plus tôt cette année.

La Dre McDonald a déclaré que le nombre de cas de COVID-19 avait considérablement augmenté dans les 203 communautés de la province dont son réseau a la responsabilité, passant de 10 à 15 par jour à la mi-août à 256 après le week-end de la fête du Travail. Cinquante-deux de ces collectivités se trouvent dans le nord de la Colombie-Britannique.

La Dre McDonald a indiqué que les taux de vaccination étaient plus faibles parmi les personnes âgées de 19 à 39 ans dans ces communautés.