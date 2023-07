L’Insectarium organise ce week-end une fête des pollinisateurs: «Les Butineries»

MONTRÉAL — Les pollinisateurs sont célébrés cette fin de semaine à l’Insectarium de Montréal. Le public est invité à participer à plusieurs activités gratuites, samedi et dimanche, afin d’en apprendre plus sur le rôle de ces insectes dans une ambiance festive.

Pour la première mouture des «Butineries», les enfants pourront notamment contribuer à la plantation d’un nouveau jardin pour les pollinisateurs. Cette installation demeurera de façon permanente à l’extérieur de l’Insectarium.

«On a plusieurs activités en vedette», lance Marie-Ève Gagnon, agente de programmes éducatifs à l’Insectarium, en promettant que «tout ça va être dans une ambiance très ludique et festive».

Les participants à l’événement pourront prendre part à une course à relais sur les pollinisateurs, un atelier de danse, et une «expérience sonore participative» mettant en vedette des sons d’insectes. Durant toute la durée de l’événement, maquillage, bricolage et personnages de cirque ambulant seront au rendez-vous.

Des kiosques informeront les visiteurs à propos de divers éléments liés aux pollinisateurs, dont la place du papillon monarque et de l’abeille domestique dans l’environnement.

Plusieurs trucs seront aussi proposés aux publics afin de favoriser la présence des pollinisateurs dans son jardin et sur son balcon. Les différentes fleurs nectarifères et les plantes essentielles aux pollinisateurs seront présentées.

«Malheureusement, on observe aujourd’hui une diminution globale de l’abondance et de la diversité des pollinisateurs, puis les causes sont multiples. On parle de changements climatiques, de perte d’habitat, l’utilisation de pesticides, la transmission de pathogènes, explique Marie-Ève Gagnon. L’aménagement de jardins offre un refuge à plusieurs espèces, puis ça augmente la connectivité entre les milieux de vie.»

Parmi les insectes pollinisateurs, on compte les papillons, les abeilles, et même les mouches.

«Les insectes en général jouent un rôle de premier plan dans la pollinisation des plantes, en plus d’assurer un tas d’autres services écosystémiques, dont contribuer à la reproduction des arbres, des (plantes) herbacées, même à la séquestration du Carbonne atmosphérique », affirme Mme Gagnon.

Nous devons également aux pollinisateurs la diversité des aliments dans nos assiettes.

«Les insectes pollinisateurs, on leur doit vraiment une fière chandelle, parce qu’ils agissent sur la sécurité alimentaire des populations humaines à travers le globe en produisant des denrées maraîchères comme les tomates, les fraises, les pommes, les carottes », détaille Mme Gagnon.

Les activités sont offertes samedi et dimanche de 10h à 17h à l’Insectarium.

