L’INSPQ croit que le Québec peut éviter une nouvelle vague, si la sagesse prime

MONTRÉAL — Alors que le couvre-feu était levé vendredi et que les terrasses des restaurants retrouvaient leurs clients, l’Institut national de santé publique du Québec estimait que la province pouvait éviter une nouvelle «vague» si les citoyens ne vont pas plus vite que le plan graduel de déconfinement.

Jocelyne Sauvé, vice-présidente aux affaires scientifiques à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), a rappelé vendredi que les Québécois doivent demeurer patients et continuer à adhérer au plan de déconfinement du gouvernement. Selon la modélisation de l’INSPQ, ce plan de déconfinement pourrait très bien fonctionner, à condition que la population ne devance pas les mesures d’assouplissement, a indiqué Mme Sauvé en conférence de presse.

Les modèles publiés vendredi par l’institut prévoient une baisse progressive des nouveaux cas de COVID-19, des hospitalisations et des décès dans la grande région de Montréal — si les citoyens respectent le plan. Cette région du «grand Montréal» comprend la métropole, sa banlieue nord de Laval, mais aussi ses banlieues sud de la Montérégie et les régions des Laurentides et de Lanaudière.

Dans le cadre de la stratégie de déconfinement du gouvernement, Montréal et Laval resteront au palier d’alerte «rouge» au moins jusqu’au 7 juin, après quoi les salles de conditionnement physique devraient rouvrir et les repas à l’intérieur des restaurants seraient autorisés. Dans les autres régions du grand Montréal, ce déconfinement sera en vigueur une semaine plus tôt, le 31 mai.

La première étape du plan a commencé vendredi, lorsque les terrasses des restaurants ont rouvert dans toute la province — y compris à Montréal et Laval — et que les rassemblements extérieurs sur les terrains privés ont de nouveau été autorisés, avec certaines restrictions. Mais les rassemblements à l’intérieur des résidences sont toujours interdits et le port du masque demeure la règle dans les lieux publics.

Marc Brisson, professeur à l’Université Laval, qui réalise des modélisations pour l’INSPQ, prévient toutefois que le nombre de cas pourrait recommencer à augmenter en juin — en particulier chez les enfants et les adultes qui ne sont pas encore vaccinés — si la population n’adhère pas aux consignes.

Le gouvernement s’est dit particulièrement préoccupé par les rassemblements privés à l’intérieur après la levée du couvre-feu vendredi.

Vaccination et adhésion aux consignes

Selon le professeur Brisson, la modélisation prévoit une augmentation des hospitalisations si les citoyens vont plus vite que le plan de déconfinement, mais cette augmentation serait plus faible par rapport à la «vague» qui s’est terminée en mars. Les nouvelles hospitalisations dans la région de Montréal pourraient atteindre 30 par jour au début de juillet, selon les modèles.

Cette modélisation prévoit que le nombre de cas de COVID-19 et d’hospitalisations à l’automne dépendra aussi, en fait, des taux de vaccination. Si 89 % des Québécois de plus de 12 ans sont entièrement vaccinés, il y aura une augmentation minime des nouveaux cas et des hospitalisations après la rentrée scolaire de l’automne.

Mais si 71 % de la population est entièrement vaccinée à l’automne — et en supposant que le nombre de contacts sociaux quotidiens revient à la «normale» prépandémique —, alors le Québec pourrait encore déclarer 1000 nouveaux cas par jour d’ici octobre — et des dizaines de nouvelles hospitalisations.

Pour le professeur Brisson, la solution réside toujours dans le respect des consignes de santé publique, à mesure que le Québec sort du confinement, et dans une couverture vaccinale maximale. L’allure de l’été et de septembre en dépendra, selon lui.

Selon l’INSPQ, 58,1 % de la population québécoise avait reçu vendredi matin au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, et 6,1 % des Québécois étaient considérés comme «adéquatement vaccinés».

Par ailleurs, le ministère de la Sécurité publique a indiqué vendredi que les policiers du Québec avaient émis 20 958 contraventions pour violation du couvre-feu entre le 9 janvier et le 23 mai. Les amendes commençaient à 1000 $, plus 550 $ de frais. Le couvre-feu avait été d’abord fixé à 20 h, mais il a récemment été repoussé à 21 h 30 dans la plupart des régions.

———

Cette dépêche a été produite avec l’aide financière des bourses de Facebook et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.