L’Institut de cardiologie de Montréal inaugure ses nouveaux espaces

MONTRÉAL — Les patients de l’Institut de cardiologie de Montréal (ICM) auront une plus grande intimité dans les nouveaux espaces qu’a inaugurés l’hôpital, lundi.

La superficie de l’urgence a presque triplé, a indiqué la directrice générale de l’Institut, Mélanie La Couture, en conférence de presse. «Au lieu d’avoir des civières côte à côte, séparées par un rideau, maintenant on a des chambres individuelles pour les patients.»

À 153, le nombre de lits d’hospitalisation demeure le même, mais ceux-ci disposent d’un plus grand espace. «La majorité de nos chambres avant étaient des chambres doubles, ajoute-t-elle. On avait une ou deux chambres quadruples. Avec ce qu’on a vécu avec la pandémie, on a bien vu que c’était très utile pour la protection et le contrôle des infections, d’avoir des chambres individuelles.»

Le projet a coûté 300 millions $ par rapport à un budget initial de 257 millions $. «On parle d’environ 300 millions $, ce qui est quand même très raisonnable par rapport au budget initial», s’est félicité le ministre de la Santé, Christian Dubé.

La présence d’un environnement de travail plus moderne devrait augmenter l’attraction de l’Institut, croit le ministre. «C’est ce qu’on a vu dans toutes les installations qui ont été modernisées au cours des dernières années. C’est ce qu’on a vu au CHUM (Centre hospitalier de l’Université de Montréal).»

Les nouvelles installations vont aussi permettre de favoriser la formation «de tous les professionnels de la santé», a ajouté Mme La Couture. L’Institut dispose maintenant de laboratoires qui lui permettent de reproduire des situations typiques qui se produisent à l’hôpital. «Avant, il fallait attendre qu’un patient qui a une situation très particulière se présente pour que les gens puissent apprendre. Maintenant, on peut tout simuler ça dans nos laboratoires.»