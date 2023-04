L’Institut Philippe-Pinel a terminé l’évaluation psychiatrique de Pierre Ny St-Amand

LAVAL, Qc — L’Institut Philippe-Pinel a terminé l’évaluation de l’homme accusé d’avoir tué deux jeunes enfants en fonçant avec son autobus dans une garderie de Laval, en février.

L’institut de psychiatrie légale montréalais avait été mandaté par le tribunal pour évaluer l’état mental de Pierre Ny St-Amand au moment de ses crimes présumés, le 8 février. Cette évaluation doit déterminer la responsabilité criminelle de l’accusé au moment des faits allégués.

Lors d’une audience mercredi, au palais de justice de Laval, la Couronne et la défense ont déclaré qu’elles n’avaient reçu le rapport d’évaluation psychiatrique de 22 pages que plus tôt dans la journée. Elles ont donc demandé au tribunal que la cause soit reportée au 13 juin, pour leur permettre d’en prendre connaissance adéquatement.

Comparaissant par visioconférence, St-Amand, âgé de 51 ans, a écouté, impassible, le juge ordonner que le rapport d’évaluation ne soit pas rendu public pour l’instant.

Le chauffeur de la Société de transport de Laval a été arrêté après qu’un autobus s’est encastré dans une garderie du quartier Sainte-Rose, à Laval, tuant deux enfants de quatre ans et blessant six autres bambins.

Il fait face à deux chefs de meurtre au premier degré ainsi qu’à sept autres chefs d’accusation, dont tentative de meurtre et voies de fait graves.