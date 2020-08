L’interdiction de voyager contestée en Cour à Terre-Neuve-et-Labrador

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Une contestation de l’interdiction de voyager en raison de la COVID-19 doit commencer à être examinée, mardi, par la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

Kim Taylor, résidente de Halifax, et l’Association canadienne des libertés civiles ont déposé une plainte devant la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador en mai, affirmant que les restrictions enfreignaient la Charte des droits et libertés et ne relevaient pas de la compétence provinciale.

Le gouvernement provincial a adopté une loi interdisant à quiconque sauf aux résidents permanents et aux travailleurs asymptomatiques dans des secteurs clés d’entrer dans la province.

Mme Taylor n’a pu se rendre à Terre-Neuve après la mort soudaine de sa mère.

L’association affirme qu’elle conteste également les modifications apportées à la Loi sur la protection et la promotion de la santé publique de la province, qui permet aux policiers de détenir et de renvoyer des personnes vers des «points d’entrée» de la province, et autorise des pouvoirs de fouille accrus.

L’affaire devrait être entendue jusqu’à vendredi.

Mme Taylor a déclaré qu’elle avait essuyé un refus d’une demande d’exemption afin de se rendre dans sa province d’origine après le décès de sa mère, bien qu’elle se soit engagée à se mettre en isolement pendant 14 jours à l’arrivée.

Bien que son cas ait été reconsidéré par la suite et qu’elle ait obtenu une exemption des autorités provinciales, Mme Taylor a fait valoir que la décision était arrivée trop tard.

Elle a dit que la contestation judiciaire consistait à éviter que d’autres personnes subissent une situation similaire.