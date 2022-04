Lionel Desmond: la commission d’enquête met fin à ses audiences publiques

PORT HAWKESBURY, N.-É. — Plus de cinq ans après que le vétéran de la guerre d’Afghanistan Lionel Desmond a tué trois membres de sa famille avant de se suicider, en Nouvelle-Écosse, la commission d’enquête provinciale sur cette tragédie a conclu mercredi ses audiences publiques.

La commission a entendu 69 témoins au cours de 55 jours d’audiences qui avaient commencé en janvier 2020, mais qui ont été suspendues quelques mois plus tard, et pendant près d’un an, à cause de la pandémie de COVID-19.

Lionel Desmond, un fantassin, avait été déployé en Afghanistan en 2007; quatre ans plus tard, en 2011, on lui a diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique.

La commission d’enquête a appris que malgré quatre ans de traitement, pendant qu’il était dans l’armée, M. Desmond avait toujours besoin d’aide lorsqu’il a été libéré pour des raisons médicales en 2015. Il a ensuite participé à un programme de traitement intensif dans une clinique à Montréal en 2016.

Des avocats représentant des membres de la famille ont expliqué à la commission mercredi comment Lionel Desmond avait été confronté au racisme et à des défaillances systémiques alors qu’il tentait de se réintégrer dans sa famille tout en faisant face à un trouble de stress post-traumatique complexe, à une dépression majeure et à une éventuelle lésion cérébrale.

L’enquête a permis d’apprendre que le 3 janvier 2017, M. Desmond a acheté légalement un fusil semi-automatique et l’a utilisé plus tard dans la journée pour tuer sa femme Shanna, âgée de 31 ans, leur fille Aaliyah, âgée de 10 ans, et sa mère Brenda, âgée de 52 ans.

Le juge de la cour provinciale Warren Zimmer, qui préside la commission d’enquête, devrait remettre plus tard cette année son rapport final, avec ses conclusions et ses recommandations.