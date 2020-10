L’Iran enregistre sa journée la plus sombre depuis le début de la pandémie

TÉHÉRAN, Iran — L’Iran a enregistré sa journée la plus sombre depuis le début de la pandémie de coronavirus, avec 337 morts confirmés lundi.

Cette funeste étape représente un sommet significatif par rapport au précédent record de 279 morts en une seule journée. Le ministère de la Santé a également annoncé 4 251 nouvelles infections, portant le nombre total à 534 630.

Les décès ont augmenté ces dernières semaines, alors que les autorités luttent pour contenir la propagation du virus, plusieurs mois après le début de la pandémie. Les responsables de la santé affirment que la capitale, Téhéran, est à court de lits de soins intensifs.

La République islamique était début de la pandémie l’épicentre mondial du virus et a depuis connu la pire épidémie au Moyen-Orient, avec un nombre de morts qui a dépassé 30 000 cette semaine. Le gouvernement a résisté à un confinement total pour sauver son économie dévastée, déjà affaiblie par des sanctions américaines sans précédent.

Alors que le nombre de morts monte en flèche, éclipsant les sommets précédents enregistrés au printemps, les autorités ont commencé à resserrer les règles. Le gouvernement a ordonné la fermeture des écoles et des universités récemment rouvertes, ainsi que des musées, des bibliothèques, des salons de beauté et d’autres lieux publics à Téhéran au début du mois, et a imposé le port du masque à l’extérieur.

Le sommet actuel survient quelques semaines à peine après que les écoles du pays ont accueilli à nouveau ses 15 millions d’élèves pour l’enseignement en personne.

Le virus a également rendu malade de hauts responsables iraniens, y compris un conseiller du guide suprême l’ayatollah Ali Khamenei et, plus récemment, le vice-président en charge du budget et de la planification de l’agence de l’énergie nucléaire du pays.

Le moment de la pandémie s’est avéré particulièrement difficile pour l’économie iranienne. L’administration Trump a réimposé des sanctions économiques à l’Iran après son retrait unilatéral en 2018 de l’accord nucléaire de Téhéran avec les puissances mondiales. La monnaie du pays a plongé à son niveau le plus bas jamais enregistré la semaine dernière après la décision de l’administration américaine la semaine dernière de mettre sur liste noire les banques iraniennes qui avaient jusqu’à présent échappé à la plupart des sanctions américaines réimposées.