L’Iran exprime sa colère après l’assassinat du père de son programme nucléaire

TÉHÉRAN, Iran — Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a lancé samedi un appel pour que les auteurs de l’assassinat du scientifique Mohsen Fakhrizadeh et ceux qui ont planifié le crime soient sévèrement punis.

Téhéran soupçonne Israël d’être derrière l’explosion d’un vieux camion, et de l’attaque qui a suivi, au passage du véhicule transportant le chercheur vendredi dans la ville d’Absard, située dans une banlieue prisée par l’élite à l’est de la capitale. Mohsen Fakhrizadeh était l’acteur clé du programme de développement nucléaire de l’Iran.

Cet attentat menace de raviver également les tensions avec les États-Unis, d’autant plus que le président élu Joe Biden a laissé entendre que lorsque son administration entrera en fonction, son pays pourrait retourner au sein de l’accord sur le nucléaire iranien, avec d’autres puissances mondiales. Le président américain sortant, Donald Trump, avait retiré son pays de cet accord qui vise à empêcher Téhéran de mettre au point des armes nucléaires.

En marge d’une réunion samedi pour faire le suivi sur la pandémie de COVID-19, le président iranien Hassan Rohani a accusé Israël sans détour. Il a affirmé que la mort du professeur Fakhrizadeh ne freinera pas le programme nucléaire de son pays, réitérant ainsi les propos de l’ayatollah Khamenei.

Le programme de développement du nucléaire en Iran poursuit ses recherches et l’enrichissement d’uranium, mais bien en deçà des seuils requis pour de l’armement.

Des experts ont comparé l’importance du savoir-faire de la victime Mohsen Fakhrizadeh à celle du physicien américain Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique.

«Nous répliquerons à l’assassinat du martyre Mohsen Fakhrizadeh au moment approprié», a déclaré le président Rohani.

La déflagration de vendredi près du véhicule du scientifique iranien, forçant son arrêt, était suivie par une embuscade où cinq tireurs ont ouvert le feu sur le véhicule de la victime, a indiqué l’agence de presse semi-officielle Tasnim.

Le Pr Fakhrizadeh est mort à l’hôpital, les médecins et les ambulanciers paramédicaux n’ayant pu le réanimer. D’autres personnes ont été blessées, dont les gardes du corps du réputé chercheur.

Des photos et des vidéos qui circulent sur internet montrent la voiture berline Nissan de la victime criblée de balles ainsi que des débris du pare-brise et du sang sur la chaussée.

Quelques heures après l’attaque, le Pentagone a annoncé le retour de son puissant navire de guerre et porte-avion USS Nimitz au Moyent-Orient, évoquant toutefois les tensions en Afghanistan et en Irak pour expliquer sa décision «d’augmenter sa capacité défensive».

La mort du Pr Fakhrizadeh survient quelques jours avant le 10e anniversaire de l’assassinat d’un autre expert du nucléaire, le scientifique Majid Shahriari, pour lequel Téhéran avait aussi accusé Israël.

–

Par Amir Vahdat et Jon Gambrell, The Associated Press