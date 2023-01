L’Iran signale une attaque de drone contre une installation de défense à Ispahan

DUBAÏ, Émirats arabes unis — Des drones ont attaqué une usine de défense iranienne dans la ville centrale d’Ispahan dans la nuit de samedi à dimanche, selon l’agence de presse publique IRNA.

La dépêche de l’agence de presse de la République islamique inclut une déclaration du ministère de la Défense indiquant que l’attaque s’était produite tard samedi et avait causé des dommages mineurs à un toit. Trois drones ont été abattus par les défenses aériennes iraniennes, est-il spécifié.

Le ministère n’a pas précisé qui était soupçonné d’avoir perpétré l’attaque.

L’Iran et Israël sont depuis longtemps engagés dans une guerre de l’ombre qui comprend des attaques secrètes contre des installations militaires et nucléaires iraniennes.

L’année dernière, l’Iran a déclaré qu’un ingénieur avait été tué et qu’un autre employé avait été blessé dans un incident inexpliqué survenu à la base militaire et de développement d’armes de Parchin, à l’est de la capitale, Téhéran. Le ministère l’a qualifié d’accident, sans donner plus de détails.

Parchin abrite une base militaire où l’Agence internationale de l’énergie atomique soupçonne l’Iran d’avoir effectué des tests de déclencheurs d’explosifs pouvant être utilisés dans des armes nucléaires.

En avril 2021, l’Iran a accusé Israël d’avoir attaqué son installation nucléaire souterraine de Natanz qui a endommagé ses centrifugeuses.

Israël n’a pas revendiqué la responsabilité de l’attaque, mais les médias israéliens ont largement rapporté que le pays avait orchestré une cyberattaque dévastatrice qui a provoqué une panne d’électricité dans l’installation nucléaire. Les responsables israéliens reconnaissent rarement les opérations menées par les unités militaires secrètes du pays ou son agence de renseignement, le Mossad.

En 2020, l’Iran a accusé Israël d’une attaque sophistiquée qui a tué son scientifique nucléaire en chef.

L’Iran a toujours insisté sur le fait que son programme nucléaire est à des fins purement pacifiques. Les agences de renseignement américaines, les pays occidentaux et l’Agence internationale de l’énergie atomique ont déjà indiqué que l’Iran avait mené un programme organisé d’armes nucléaires jusqu’en 2003.