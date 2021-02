L’isolement excessif en prison s’apparente à la torture, estiment deux criminologues

OTTAWA — Deux criminologues soutiennent que plusieurs détenus fédéraux placés en isolement ne passent même pas quelques heures par jour hors de leurs cellules, ce qui pourrait s’apparenter à un traitement inhumain ou même à de la torture.

Dans leur rapport basé sur des données fédérales, les deux universitaires de Toronto soutiennent que près de trois détenus sur dix placés dans des unités d’isolement n’ont pas eu droit, en tout ou en partie, à leurs quatre heures par jour à l’extérieur de leur cellule, comme le prévoient les règles fédérales.

Et un détenu sur 10 a été maintenu en isolement excessif pendant 16 jours ou plus, ce qui, selon le droit international et les décisions des tribunaux canadiens, constitue un traitement cruel, ajoutent les criminologues Jane Sprott, de l’Université Ryerson, et Anthony Doob, de l’Université de Toronto.

Leurs résultats suggèrent que le système carcéral fédéral est loin de respecter les lignes directrices que le gouvernement libéral a introduites pour ses «Unités d’intervention structurée». Ces unités ont été conçues pour permettre un meilleur accès aux programmes et aux soins de santé mentale pour les détenus qui doivent être isolés parce qu’ils «ne peuvent être gérés en toute sécurité dans la population carcérale régulière».

Les prisonniers transférés dans ces Unités d’intervention structurée sont censés être autorisés à sortir de leur cellule pendant quatre heures par jour, «dont deux heures d’interactions significatives avec les autres».

Les deux criminologues estiment qu’il faudrait mieux surveiller la façon dont ces unités sont gérées, car les résultats de leur étude montrent qu’actuellement, le Canada pratique «la torture sans la nommer».