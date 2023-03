Liste de 27 jésuites visés par des allégations d’agression sexuelle depuis 70 ans

MONTRÉAL — Les Jésuites du Canada ont publié une liste de prêtres et de frères qui, selon eux, ont été «accusés de manière crédible» d’avoir agressé sexuellement des mineurs au cours des 70 dernières années.

L’ordre religieux de l’Église catholique a publié lundi une liste de 27 noms, à la suite d’un audit qui a commencé en 2020. Cet audit a examiné des documents remontant jusqu’aux années 1950 sur «tous les cas d’abus et de non-respect des limites», indique un communiqué des Jésuites du Canada.

Tous les hommes nommés dans cette liste, sauf trois, sont morts aujourd’hui.

L’ordre religieux explique que cette divulgation des noms fait partie des efforts des jésuites pour promouvoir la transparence, la responsabilité, la justice, mais aussi contribuer à la guérison des survivants d’agressions sexuelles.

Dans la plupart des cas, les agressions ont été révélées après le décès de l’agresseur présumé, et certains cas n’ont jamais abouti à des poursuites criminelles ou civiles.

Dans le communiqué, le supérieur provincial des Jésuites au Canada, Erik Oland, indique que «bien qu’un examen aussi exhaustif que possible des dossiers ait été effectué, il est toujours possible que d’autres noms apparaissent».

«Tout le monde ne considérera pas la publication de la liste comme une mesure positive, admet le père Oland. Nous sommes conscients que le fait de voir le nom d’un agresseur imprimé peut rouvrir de vieilles blessures.

«Néanmoins, nous publions cette liste en partie à la demande des victimes et des groupes de défense des victimes afin de favoriser la guérison, de reconnaître la gravité de leur traumatisme et de leur souffrance, de valider leur expérience et de promouvoir la justice et la transparence.»

La liste peut être consultée en ligne à l’adresse: https://jesuites.ca/publication-jesuites-accuses-dabus/