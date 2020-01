Liste des candidats déclarés et des prétendants à la direction des conservateurs

OTTAWA — Voici la liste de ceux qui ont annoncé officiellement qu’ils se lanceront dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada — et ceux qui y songent encore sérieusement. Les candidats ont jusqu’au 27 février pour s’inscrire et répondre aux exigences initiales.

Les candidats déclarés:

— Richard Décarie: adjoint au Québec de l’ancien chef Stephen Harper, lorsqu’il était dans l’opposition

— Marilyn Gladu: députée de Sarnia-Lambton, en Ontario; ingénieure de profession

— Peter MacKay: ancien chef du Parti progressiste-conservateur, ex-ministre et ancien député en Nouvelle-Écosse; il vit actuellement à Toronto

— Rick Peterson: homme d’affaires de l’Alberta, candidat à la direction en 2017

— Aron Seal: ancien directeur des politiques pour deux ministres conservateurs

— Bobby Singh: entrepreneur, candidat défait aux élections de 2019 dans Scarborough-Rouge Park, en Ontario

— Derek Sloan: élu pour la première fois aux Communes en 2019, dans Hastings-Lennox et Addington, en Ontario.

Ceux qui songent à se lancer:

— Michael Chong: ancien ministre conservateur et actuel député de Wellington-Halton Hills, en Ontario; il avait tenté sa chance à la chefferie en 2017

— Michelle Rempel Garner: actuelle députée de Calgary Nose Hill, en Alberta

— Vincent Guzzo: propriétaire d’une chaîne de cinémas au Québec et vedette de la version anglaise de la téléréalité «Dans l’oeil du dragon»

— Rudy Husny: homme d’affaires, militant conservateur de longue date au Québec

— Erin O’Toole: ancien ministre conservateur et actuel député de Durham, près de Toronto; il avait tenté sa chance à la chefferie en 2017.