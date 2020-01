Liste préliminaire des Canadiens morts dans l’écrasement d’avion en Iran

Le gouvernement fédéral affirme qu’au moins 63 Canadiens figurent parmi les 176 personnes mortes lorsque le vol PS752 du transporteur Ukraine International Airlines s’est écrasé après le décollage près de Téhéran, en Iran.

Des amis et des familles au Canada ont dû consulter une liste de passagers publiée par le transporteur aérien pour savoir si leurs proches figuraient parmi les morts.

Voici un aperçu de certaines des victimes canadiennes:

Shahab Raana

M. Raana étudiait à Montréal pour devenir soudeur. Selon un de ses amis, il ne lui restait plus que cinq ou six mois d’études avant de compléter sa formation.

Aida Farzaneh et Arvin Morattab

L’École de technologie supérieure (ÉTS) à Montréal a appris la mort d’Aida Farzaneh, doctorante et chargée de cours au département de génie de la construction, et de son mari Arvin Morattab, doctorant à l’ÉTS.

Siavash Ghafouri-Azar et Sara Mamani

L’Université Concordia a affirmé que deux de ses anciens étudiants, Siavash Ghafouri-Azar et Sara Mamani, étaient morts dans l’écrasement. Une amie a déclaré que le couple s’était marié en Iran il y a environ une semaine.

Mohammad Moeini

Mohammad Moeini, 35 ans, travaillait depuis 2017 comme concepteur mécanique chez BRP à Valcourt, en Estrie.

Amir Ovaysi, Asal Ovaysi et Sara Hamzeei

Amir Ovaysi, 42 ans, était parti en Iran en décembre pour rendre visite à ses parents vieillissants. Sa femme, Sara Hamzeei, 34 ans, et leur fille de six ans, Asal, étaient arrivées en novembre. Il s’agissait de leur première visite en Iran depuis leur arrivée au Canada il y a environ deux ans. La famille vivait à Newmarket, en Ontario.

Hadis Hayatdavoudi

Étudiante au doctorat à l’Université Western, à London, en Ontario, Hadis Hayatdavoudi avait passé un mois en Iran avec sa famille — sa première visite depuis qu’elle avait déménagé, seule, au Canada en septembre 2018. Elle rentrait au Canada pour continuer ses études et son travail d’assistante d’enseignement.

Parinaz Ghaderpanah et Iman Ghaderpanah

Parinaz Ghaderpanah était directrice d’une succursale de la banque RBC à Toronto. Son mari, qui était du voyage avec elle, avait aussi travaillé à la banque pendant un certain temps.

Pedram Mousavi, Mojgan Daneshmand, Daria Mousavi et Dorina Mousavi

Pedram Mousavi, professeur de génie à l’Université de l’Alberta, est mort, de même que sa femme Mojgan Daneshmand et leurs filles Daria Mousavi et Dorina Mousavi.

Zahra Naghibi

Zahra Naghibi faisait partie du Windsor Turbulence and Energy Lab de l’Université de Windsor, en Ontario, où elle a travaillé sur des questions liées à l’énergie solaire.

Ardalan Ebnoddin Hamidi, Niloofar Razzaghi et Kamyar Ebnoddin Hamidi

Trois membres d’une même famille de Vancouver ont été tués dans l’écrasement. Ardalan Ebnoddin Hamidi, un ingénieur, et Niloofar Razzaghi, qui venait de terminer une formation universitaire pour devenir enseignante, résidaient à Vancouver avec leur fils de 15 ans, Kamyar Ebnoddin Hamidi.

Ghanimat Azdahri et Milad Ghasemi Ariani

L’Université de Guelph, en Ontario, a identifié deux victimes: Ghanimat Azdahri, doctorante au département de géographie, environnement et géomatique, et Milad Ghasemi Ariani, doctorant en marketing et études de consommation.

Alina Tarbhai

La Fédération des enseignants des écoles secondaires de l’Ontario a indiqué que Mme Tarbhai travaillait au bureau du syndicat à Toronto.

Parisa Eghbalian et Reera Esmaeilion

Un cabinet de dentistes d’Aurora, en Ontario, a confirmé la mort de Parisa Eghbalian, dentiste, et de sa fille Reera Esmaeilion. Le mari de Mme Eghbalian, Hamed Esmaeilion, lui aussi dentiste, ne voyageait pas avec sa femme et sa fille.

Shekoufeh Choupannejad et ses filles Saba et Sara Saadat

Mme Choupannejad était gynécologue à Edmonton.

Amirhossien Ghasemi

Diplômé en génie biomédical à l’Université du Manitoba, M. Ghasemi rentrait à Winnipeg après avoir visité sa famille en Iran.

Iman Aghabali et Mehdi Eshaghian

L’Université McMaster croit que les deux doctorants en génie font partie des victimes. L’Association des étudiants iraniens de McMaster leur a également rendu hommage.

Forough Khadem

Diplômée en immunologie il y a environ trois ans de l’Université du Manitoba à Winnipeg, Mme Khadem rentrait d’une visite dans sa famille en Iran.

Mohammad Sadeghi, Bahareh Hajesfandiari et Anisa Sadeghi

Trois membres d’une même famille de Winnipeg sont morts dans l’écrasement, soit Mohammad Sadeghi, connu sous le nom de Mahdi, sa femme Bahareh Hajesfandiari et leur fille Anisa Sadeghi. Un voisin a indiqué que la famille était en Iran pour rendre visite à des proches pendant les vacances.

Zeynab Asadi Lari et Mohammadhossein Asadi Lari

L’Université de la Colombie-Britannique a déclaré que les noms de deux anciens étudiants, Zeynab Asadi Lari et Mohammadhossein Asadi Lari, figuraient sur la liste de passagers.

Fareed Arasteh

Selon des proches, Fareed Arasteh, étudiant au doctorat en biologie à l’Université Carleton à Ottawa, était en Iran pour épouser sa fiancée pendant les vacances universitaires. Leur mariage avait eu lieu peu avant le drame.

Arash Pourzarabi et Pouneh Gorji

Des étudiants de l’Université de l’Alberta ont déclaré que leurs amis, Arash Pourzarabi et Pouneh Gorji, devaient revenir à Edmonton après s’être mariés en Iran une semaine plus tôt.

Maya Zibaie

Maya Zibaie, une élève de 10e année de l’école secondaire Northern à Toronto, a été identifiée par le directeur comme l’une des passagères de l’avion. Dans une lettre aux parents, Adam Marshall a déclaré que Maya Zibaie était nouvelle au Canada et enthousiasmée par son avenir.

Firouzeh Madani et Naser Pourshaban

Firouzeh Madani et Naser Pourshaban, un couple de Vancouver dans la cinquantaine, étaient tous deux des médecins primés en Iran. Ils cherchaient à obtenir leur permis d’exercice au Canada. Ils résidaient au Canada depuis environ sept ans.

Delaram Dadashnejad

Delaram Dadashnejad était une étudiante en nutrition du Langara College de Vancouver âgée de 26 ans.

Nasim Rahmanifar

Nasim Rahmanifar, étudiante à la maîtrise à la faculté de génie mécanique de l’Université de l’Alberta, était particulièrement nerveuse à l’idée de vivre son premier hiver à Edmonton, selon ses amis. L’un de ses professeurs l’a décrite comme une étudiante dévouée qui visait l’obtention d’un doctorat.

Hamidreza Setareh et Samira Bashiri

Le couple, âgé de 31 et de 29 ans, est tombé amoureux à l’adolescence et a choisi de s’installer à Windsor, en Ontario, depuis environ un an. Samira Bashiri venait de compléter son examen de citoyenneté, alors que Hamidreza Setareh travaillait sur l’obtention de son doctorat en ingénierie tout en enseignant à l’Université de Windsor.

Roja Azadian

Roja Azadian devait voyager pour la première fois au Canada avec son mari qui étudie au Collège algonquin d’Ottawa. En raison d’un problème de billet, l’homme est resté à Téhéran et la femme est montée seule à bord de l’avion.

Alma Oladi

Alma Oladi étudiait au doctorat en mathématique à l’Université d’Ottawa. Ses collègues ont transformé son bureau en mémorial, y déposant des fleurs et des cartes.

Fatemah Pasavand et Ayeshe Pourghaderi

Amir Pasavand, propriétaire de la boulangerie Amir Bakery à Vancouver, a perdu sa fille de 17 ans, Fatemah, et sa femme de 36 ans, Ayeshe. La mère et la fille revenaient de vacances en Iran.

Mohammad (Daniel) Saket et Fatemah (Faye) Kazerani

Mohammad (Daniel) Saket était ingénieur pour un promoteur immobilier du nord de Vancouver. Son épouse, Fatemah (Faye) Kazerani, a été décrite comme la femme «la plus positive, douce et généreuse» par un cousin. Le couple utilisait les prénoms anglais Daniel et Faye.