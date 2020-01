Liste préliminaire des Canadiens morts dans l’écrasement d’avion en Iran

Le gouvernement fédéral affirme qu’au moins 63 Canadiens figurent parmi les 176 personnes qui ont été tuées lorsque le vol PS752 du transporteur Ukraine International Airlines s’est écrasé après le décollage près de Téhéran, en Iran.

Des amis et des familles au Canada ont dû consulter une liste de passagers publiée par le transporteur aérien pour savoir si leurs proches figuraient parmi les morts.

Voici un aperçu de certaines des victimes:

Siavash Ghafouri-Azar et Sara Mamani

L’Université Concordia a affirmé que deux de ses anciens étudiants, Siavash Ghafouri-Azar et Sara Mamani, étaient morts dans l’écrasement. Une amie a affirmé que le couple s’était marié en Iran il y a environ une semaine.

Pedram Mousavi, Mojgan Daneshmand, Daria Mousavi et Dorina Mousavi

Pedram Mousavi, professeur de génie à l’Université de l’Alberta, est mort, de même que son épouse Mojgan Daneshmand et leurs filles Daria Mousavi et Dorina Mousavi.

Zahra Naghibi

Zahra Naghibi faisait partie du Windsor Turbulence and Energy Lab de l’Université de Windsor, en Ontario, où elle a travaillé sur des questions liées à l’énergie solaire.

Ardalan Ebnoddin Hamidi, Niloofar Razzaghi et Hamyar Ebnoddin Hamidi

Trois membres d’une même famille de Vancouver ont été tués dans l’écrasement. Ardalan Ebnoddin Hamidi, un ingénieur, et Niloofar Razzaghi, qui venait de terminer une formation universitaire pour devenir enseignante, résidaient à Vancouver avec leur fils de 15 ans, Hamyar Ebnoddin Hamidi.

Ghanimat Azdahri et Milad Ghasemi Ariani

L’Université de Guelph, en Ontario, a identifié deux victimes: Ghanimat Azdahri, doctorante au département de géographie, environnement et géomatique, et Milad Ghasemi Ariani, doctorant en marketing et études de consommation.

Alina Tarbhai

La Fédération des enseignants des écoles secondaires de l’Ontario a indiqué que Mme Tarbhai travaillait au bureau du syndicat à Toronto; elle n’a fourni aucun détail sur ce qui l’avait emmenée en Iran.

Parisa Eghbalian et Reera Esmaeilion

Un cabinet de dentistes d’Aurora, en Ontario, a confirmé la mort de Parisa Eghbalian, dentiste, et de sa fille Reera Esmaeilion. Le mari de Mme Eghbalian, Hamed Esmaeilion, lui aussi dentiste au cabinet E&E Dentistry, ne voyageait pas avec sa femme et sa fille.

Shekoufeh Choupannejad et ses filles Saba et Sara Saadat

Mme Choupannejad était gynécologue à Edmonton.

Amirhossien Ghasemi

Diplômé en génie biomédical à l’Université du Manitoba, M. Ghasemi rentrait à Winnipeg après avoir visité sa famille en Iran.

Iman Aghabali et Mehdi Eshaghian

L’Université McMaster croit que les deux doctorants en génie font partie des victimes. L’Association des étudiants iraniens de McMaster leur a également rendu hommage.

Forough Khadem

Diplômée en immunologie il y a environ trois ans de l’Université du Manitoba à Winnipeg, Mme Khadem rentrait d’une visite dans sa famille en Iran.