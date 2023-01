Listeria: fromage à pâte demi-ferme à pâte molle affiné en surface rappelé

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a publié un avis de rappel pour les fromages à pâte demi-ferme affiné en surface et à pâte molle affiné en surface Le Fromage au Village et La Vache à Maillotte en raison d’une contamination possible par la bactérie Listeria monocytogenes.

Les produits visés concernent les fromages Angelus, Le Casimir, Le Cendré de Notre-Dame and Mélo-Dieux, en format de 150, 200 et 275 grammes, distribués par Le Fromage au Village Inc.

Les fromages ont été vendus au Québec, en Ontario et en ligne. Ils peuvent aussi avoir été distribués à l’échelle nationale.

Ce rappel survient après plusieurs cas de maladie d’origine alimentaire.

Les aliments contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes ne présentent pas nécessairement d’altération visible ni d’odeur suspecte, mais peuvent quand même rendre malade.

Les symptômes possibles sont les suivants : vomissements, nausées, fièvre persistante, douleurs musculaires, violents maux de tête et raideur de la nuque. Les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement à risque.

Dans le cas de la femme enceinte, l’infection peut n’occasionner que des symptômes légers qui s’apparentent à ceux de la grippe, mais l’enfant qu’elle porte risque d’être infecté, de naître prématurément ou de mourir avant la naissance.

Dans les cas graves, la maladie peut causer la mort.

L’ACIA poursuit son enquête.