Livreur noir ciblé par des tirs au Mississippi : enquête pour crimes haineux demandée

RIDGELAND, Miss. — Les avocats d’un chauffeur-livreur noir demandent une enquête fédérale sur les crimes haineux en lien avec les tentatives de tirs sur leur client au Mississippi, affirmant que c’est un autre exemple de Noirs américains qui sont en danger simplement en vaquant à leurs activités quotidiennes.

Le chauffeur de FedEx, D’Monterrio Gibson, 24 ans, n’a pas été blessé lors de l’incident du 24 janvier. L’un de ses avocats, Carlos Moore, a déclaré jeudi qu’il pensait que la police ne prenait pas l’enquête au sérieux. Deux hommes blancs font face à des accusations, mais M. Moore a déclaré que l’État devait transformer ces accusations en tentative de meurtre.

M. Moore a déclaré que M. Gibson n’avait rien fait de mal avant que deux hommes blancs tentent de l’arrêter, l’un des hommes tenant une arme à feu.

« Il était simplement noir pendant qu’il travaillait », a déclaré M. Moore lors d’une conférence de presse.

Un porte-parole du ministère de la Justice a confirmé jeudi à l’Associated Press (AP) que le ministère avait reçu une demande d’examen de l’affaire et l’examinerait pour déterminer les prochaines étapes.

M. Gibson a déclaré qu’il portait un uniforme FedEx et conduisait une camionnette de location lorsqu’il a déposé un colis dans une maison du sud du Mississippi. Il a dit qu’en partant, il a remarqué une camionnette blanche qui s’éloignait d’une autre maison sur le même grand terrain.

Il a dit que le chauffeur de la camionnette avait tenté de l’interrompre alors qu’il quittait l’allée. M. Gibson a fait une embardée et a ensuite rencontré un deuxième homme qui avait une arme pointée sur la camionnette et lui faisait signe de s’arrêter. M. Gibson a déclaré que l’homme avait tiré alors qu’il s’éloignait, endommageant la camionnette et les colis à l’intérieur. Il a dit que le pick-up blanc l’avait poursuivi jusqu’à l’autoroute près de Brookhaven avant de mettre fin à la poursuite.

Deux hommes blancs de Brookhaven, Gregory Charles Case, 58 ans, et son fils Brandon Case, 35 ans, ont été arrêtés et libérés le 1er février. Brandon Case était l’homme dans la rue et est accusé de voies de fait graves. Gregory Charles Case est accusé de complot.

Les avocats qui représentent les hommes — Terrell Stubbs pour le père et Dan Kitchens pour le fils — n’ont pas immédiatement répondu aux deux messages téléphoniques que l’AP a laissés pour chacun d’eux jeudi. Une personne du bureau de M. Stubbs a déclaré qu’il était au tribunal et une personne du bureau de M. Kitchens a déclaré qu’il était absent du bureau.

M. Gibson a déclaré jeudi qu’il cherchait un traitement en santé mentale et qu’il était en congé sans solde de son travail.

« J’ai beaucoup d’anxiété depuis l’incident », a-t-il rapporté.

Jim Masilak, responsable des relations avec les médias pour FedEx, a déclaré en réponse aux questions d’AP jeudi : « FedEx prend très au sérieux les situations de cette nature et nous sommes choqués par cet acte criminel contre un membre de notre équipe. La sécurité des membres de notre équipe est notre priorité absolue et nous restons concentrés sur son bien-être. Nous continuerons à soutenir M. Gibson alors que nous coopérons avec les autorités chargées de l’enquête. »

Personne n’a été blessé, mais la poursuite et les coups de feu ont déclenché des plaintes de racisme sur les réseaux sociaux à Brookhaven, une ville située environ 90 kilomètres au sud de la capitale de l’État, Jackson. Le président local de l’association nationale pour la promotion des gens de couleur (NAACP) a appelé le chef de la police de la ville à démissionner, mais le chef dit qu’il n’a pas l’intention de le faire.

M. Moore compare l’incident au meurtre d’Ahmaud Arbery, un homme noir de 25 ans qui courait les mains vides en Géorgie en 2020 lorsque trois inconnus blancs l’ont poursuivi avec un fusil de chasse. Les hommes blancs, dont un père et son fils, ont été reconnus coupables de meurtre et condamnés à perpétuité. Les avocats de la défense ont déclaré qu’ils soupçonnaient M. Arbery d’avoir commis des crimes dans leur quartier, mais les procureurs ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de cela. Les trois font toujours face à un procès fédéral pour crime haineux.

Environ 68 % des 12 000 habitants de Brookhaven sont noirs. La ville se trouve dans le comté de Lincoln, où le procureur de district Dee Bates a déclaré que les informations seraient présentées à un grand jury pour une décision sur les accusations une fois que la police aurait terminé son enquête sur l’incident de M. Gibson. Des témoins, dont la victime, pourront témoigner.

James A. Bryant II de Los Angeles, un autre des avocats représentant M. Gibson, a déclaré jeudi que son client ressentait de la douleur en sachant que des gens avaient essayé de lui faire du mal parce qu’il était noir.

« Cela doit être l’expérience la plus effrayante à laquelle un jeune Noir puisse être confronté, a déclaré M. Bryant. Et, en plus, ils ont continué à le poursuivre jusqu’à ce qu’ils arrivent sur l’autoroute. Que se serait-il passé s’ils avaient pu l’interrompre ? »