LNH: Patrice Bergeron donne 50 000 $ à Boston et à Québec contre le racisme

BOSTON — Le joueur-étoile des Bruins de Boston, le Québécois Patrice Bergeron, a décidé de verser une somme totale de 50 000 $ à deux organismes qui contribuent au progrès social de la communauté noire.

Il s’agit de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) qui oeuvre à Boston, la ville de son équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH), et du Centre multiethnique de Québec, sa région natale.

Dans un communiqué publié sur le site web des Bruins, Patrice Bergeron explique qu’à la suite du meurtre de George Floyd et des manifestations qui ont suivi, il a réalisé qu’en ignorant le sujet qu’en n’utilisant pas sa voix d’athlète professionnel, il contribuait à étendre et à amplifier le racisme.

Il ajoute qu’il s’en veut d’avoir pris beaucoup de temps à comprendre l’ampleur de la souffrance et des douleurs de la communauté noire.

L’attaquant-vedette affirme que le silence n’est plus une option pour lui et que s’il ne peut changer le passé, il peut contribuer à améliorer l’avenir.

Patrice Bergeron, qui est maintenant âgé de 34 ans, a été l’un des meilleurs joueurs de la LNH au cours des dernières années. Le natif de L’Ancienne-Lorette a jusqu’ici disputé près de 1100 matchs au cours desquels il a inscrit plus de 350 buts et près de 900 points.

Il a gagné la Coupe Stanley en 2011 et quatre fois, on lui a remis le Trophée Frank J. Selke.