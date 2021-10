L’objectif de 100 milliards $ US pour le climat ne sera pas atteint avant 2023

OTTAWA — Les pays les plus riches du monde n’ont pas atteint un objectif vieux de dix ans qui visait à fournir au monde en développement 100 milliards $ d’aide d’ici 2020 pour lutter contre le changement climatique — et ils n’y arriveront pas avant deux ans, selon une nouvelle analyse publiée lundi.

La nouvelle ne devrait pas favoriser les pourparlers à la COP26 des Nations unies, la semaine prochaine en Écosse. Cette rencontre a pour but de finaliser les règles pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris en 2015 et d’élaborer des plans plus ambitieux encore pour ralentir le réchauffement climatique.

Or, on doit aussi entamer justement à Glasgow des pourparlers pour que les pays développés dépassent la barre des 100 milliards $ par année de contributions après 2025, afin d’aider les pays en développement et les petits États insulaires.

Ces pays sont souvent les plus touchés par le changement climatique, alors qu’ils sont beaucoup moins responsables des émissions mondiales à l’origine du réchauffement climatique. Plusieurs de ces pays ont accepté de signer l’accord de Paris à cause de l’engagement de financement pris par les nations les plus riches du monde.

Harjeet Singh, conseiller principal au Réseau action climat international, a déclaré que ce financement était «fondamental» et que les cibles ratées en matière d’aide allaient éroder la confiance entre le monde développé et le reste de la planète.

«Ce qui a été livré aujourd’hui est un plan retardé, a-t-il déclaré lundi en conférence de presse. Et ensuite, on s’attend à ce que des pays en développement proposent un plan dans lequel ils vont changer leurs politiques pour un développement plus vert? Comment cela sera-t-il possible?»

Ottawa double sa contribution

Le plan de financement climatique présenté lundi est le résultat d’une collaboration entre le ministre canadien de l’Environnement, Jonathan Wilkinson, et le secrétaire d’État allemand à l’Environnement, Jochen Flasbarth. Les deux hommes ont été invités en juillet par le président désigné de la COP26, le Britannique Alok Sharma, à déterminer exactement quels sont les engagements de financement jusqu’en 2025.

Le Canada a annoncé au printemps dernier qu’il doublerait son «aide climatique», à plus de 1 milliard $ par an pour les cinq prochaines années, soit environ 855 millions $ US. L’Allemagne a annoncé qu’elle augmenterait sa contribution de 50 %, à environ 7,3 milliards $ US d’ici 2025.

Les ministres Wilkinson et Flasbarth ont ensuite passé les trois derniers mois à soutirer de nouveaux engagements d’autres pays, et le secrétaire allemand a déclaré que «toutes ces conversations n’ont pas été ce qu’on pourrait qualifier de polies».

La Nouvelle-Zélande et la Suède font partie des pays qui ont levé la main pour de nouveaux engagements. Jusqu’à présent, l’Italie, qui accueille le sommet des dirigeants du G20 plus tard cette semaine, est le plus notable sur la liste des pays qui n’ont pas encore augmenté leur promesse de financement climatique.

M. Flasbarth a déclaré qu’il comprenait la déception des pays en développement, mais il croit que les résultats des efforts récents permettront des progrès constructifs à Glasgow.

En 2022… ou 2023 ?

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a conclu le mois dernier que le financement climatique avait atteint près de 80 milliards $ US en 2019, mais qu’il était peu probable qu’il atteigne les 100 milliards $ promis d’ici la fin de 2020. Les résultats réels pour 2020 ne seront analysés que l’année prochaine, mais pour MM. Wilkinson et Flasbarth, il est assez clair que le total n’a pas atteint 100 milliards $.

Ils ont déclaré qu’avec les nouvelles contributions promises au cours des derniers mois, le financement annuel pour le climat atteindra environ 97 milliards $ l’année prochaine, et atteindra finalement la cible des 100 milliards $ en 2023.

«C’est décevant que nous n’y soyons pas arrivés en 2020, mais je pense que la plupart des gens ont compris que nous n’y arriverions pas», a déclaré M. Wilkinson dans une entrevue avec La Presse Canadienne.

«Je pense que le côté positif est que nous avons en fait une voie pour y arriver potentiellement en 2022, certainement en 2023, et les chiffres augmentent en 2024 et 2025. C’est en fait un grand pas en avant.»

Le Britannique Sharma a déclaré lundi que les montants plus élevés en 2024 et 2025 signifient que le total pour les cinq ans sera proche des 500 milliards $ attendus au cours de cette période.

MM. Sharma, Flasbarth et Wilkinson ont reconnu que le fait de ne pas atteindre l’objectif de 2020 a érodé la confiance entre les pays développés et les pays en développement dans le monde. Mais ils espèrent que ce plan pour y arriver redonnera confiance.

«Aujourd’hui, je pense que nous disons aux pays du monde entier qu’ils peuvent faire confiance aux objectifs que nous avons collectivement établis dans la lutte contre le changement climatique», a estimé M. Wilkinson lors d’un événement médiatique lundi matin. «C’est un moment critique pour tenir une promesse cruciale.»