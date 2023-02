L’objet volant abattu samedi au Yukon dégage toujours une aura de mystère

Le premier ministre Justin Trudeau est attendu dimanche à Whitehorse, dans le Territoire du Yukon, où un objet volant a été abattu par un avion de chasse du NORAD samedi parce qu’il «violait l’espace aérien canadien».

Si cette visite était déjà prévue dans la capitale du Yukon, dans le cadre des festivités du 50e anniversaire du Conseil des Premières Nations du Yukon, le premier ministre aura sans doute à répondre aux questions concernant cet «objet cylindrique».

Peu de temps après que le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) a révélé publiquement la présence de l’objet au-dessus du grand nord canadien samedi après-midi, M. Trudeau s’est tourné vers Twitter pour informer la population des derniers développements.

«J’ai ordonné que soit abattu l’objet au-dessus du Yukon. Des avions du Canada et des États-Unis ont été dépêchés sur les lieux, et le tir provenant du U.S. F-22 a atteint l’objet», a indiqué M. Trudeau dans un premier gazouillis.

Il a par la suite confirmé avoir eu des discussions avec le président américain, Joe Biden, concernant ce nouvel incident dans l’espace aérien nord-américain.

«J’en ai discuté avec le président Biden, cet après-midi (samedi). Les Forces canadiennes vont maintenant rapatrier et analyser les débris de l’objet. Merci au NORAD de veiller sur l’Amérique du Nord», a précisé le premier ministre dans un autre message.

En conférence de presse samedi soir, la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, affirmait qu’il est trop tôt pour savoir avec certitude si l’objet «cylindrique» qui a été abattu au-dessus du Yukon samedi provenait de Chine, mais elle a tout de même laissé entendre qu’il pourrait effectivement s’agir d’un autre «ballon-espion» chinois.

«Selon les premières indications, cet objet est potentiellement similaire à celui qui a été abattu au large de la Caroline du Nord, même s’il est plus petit et de forme cylindrique», a mentionné Mme Anand, en référence au ballon chinois détruit le 5 février par les États-Unis.

Si Mme Anand a parlé d’un «objet cylindrique» tout au long de son point de presse, le chef d’état-major de la Défense, le général Wayne Eyre, a qualifié l’objet de «ballon» lors de la même rencontre avec les journalistes.

Troisième incident

L’objet abattu samedi au Yukon est le troisième à avoir violé l’espace aérien nord-américain au cours des deux dernières semaines, mais le premier dont la présence a été révélée alors qu’il survolait le Canada.

Un présumé «ballon-espion» chinois était rentré aux États-Unis après avoir survolé l’Alaska et certaines parties de l’ouest du Canada il y a deux semaines, avant d’être identifié publiquement le 1er février. Le ballon a été abattu au large de la Caroline du Nord le 5 février.

Un deuxième objet a été abattu après avoir volé dans l’espace aérien de l’Alaska vendredi. Les responsables américains n’ont fourni aucun détail sur la nature de cet objet, sauf pour dire qu’il était différent du premier ballon chinois.