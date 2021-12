L’occasion d’éradiquer la COVID-19 a essentiellement disparu, selon des experts

Mettre fin à la pandémie de COVID-19 signifiera renforcer le système immunitaire de tout le monde sur Terre, mais le virus se propage rapidement et peut mettre des années à «s’installer», explique un spécialiste des maladies infectieuses.

Au moment même où certains scientifiques ont commencé à exprimer l’idée que la COVID-19 pourrait avoir atteint le sommet de son évolution avec le variant Delta et que la population a commencé à prendre des mesures pour apprendre à vivre avec le virus, un nouveau variant a fait son apparition. Omicron a été identifié dans plusieurs parties du monde.

Le Dr Isaac Bogoch, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Toronto, a déclaré que si les vaccins sont extrêmement importants, un leadership politique et des politiques fortes sont ce qui aidera à maîtriser la COVID-19, une stratégie renforcée par l’émergence du variant Omicron.

«Je suppose juste ici, mais ce qui va probablement arriver, c’est que ce virus ne va pas disparaître avant très, très, très longtemps», a-t-il déclaré dans une entrevue.

Le professeur Mark Brockman, virologue à l’Université Simon Fraser, a déclaré que la COVID-19 prend le contrôle des cellules humaines et leur demande de fabriquer plus de virus. Parfois, des erreurs ou des fautes de frappe se produisent dans le processus de duplication, produisant de nouveaux variants.

«Il y a eu tellement de personnes dans le monde qui ont été infectées par le virus, que nous lui avons donné beaucoup d’occasions de muter, et même de créer des mutations très, très rares», a-t-il expliqué.

Les coronavirus ne mutent pas aussi rapidement que les autres virus, a déclaré M. Brockman, notant que l’hépatite C et le VIH changent beaucoup plus rapidement.

Mais ce taux d’évolution plus lent est compensé par des infections mondiales, donnant au virus des millions de chances de devenir plus transmissible, a-t-il noté.

«Il a été un peu surprenant au niveau de la population que les variants soient apparus et se soient propagés si, si facilement ou si rapidement», a dit M. Brockman.

«Nous n’avions pas prévu que le virus se serait propagé si vite, si largement à tant de personnes», a-t-il ajouté.

Bien qu’il soit «important que les gens sachent que nous n’aurons pas à vivre avec diverses mesures de santé publique pour toujours», le Dr Bogoch a indiqué qu’il était difficile de prédire quoi que ce soit au-delà d’environ deux mois.

Les scientifiques et les chercheurs étudient d’autres pandémies virales respiratoires pour estimer la durée pendant laquelle la COVID-19 pourrait rester.

«Je suppose que la pandémie durerait au total deux à quatre ans, puis nous commencerions à voir les choses s’installer, selon le pays dans lequel vous vivez. Mais ce n’est pas la grippe», a déclaré le Dr Bogoch.

«Donc, je veux dire qu’il y a des leçons que je pense que nous pouvons tirer d’autres pandémies, mais nous devons également reconnaître qu’il ne s’agit pas de la grippe et qu’elle pourrait se comporter un peu différemment.»

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a affirmé dans une déclaration que la possibilité d’éradiquer le virus était en grande partie révolue.

«Nous nous dirigeons vers un virus devenant endémique, ce qui signifie qu’il restera parmi nous», a estimé l’organisation.

«Il n’y a pas de définition formelle ou de point limite auquel une épidémie est considérée comme une pandémie ou cesse d’en être une, donc ce n’est pas une question simple à laquelle répondre», indique-t-on.

Une pandémie est définie comme la propagation mondiale d’une maladie qui est nouvelle ou qui touche bien plus de gens que la normale, a précisé l’OMS.

«En ce moment, l’OMS considère que la COVID-19 continue d’être une pandémie. Si nous sommes en mesure de réduire et de limiter la propagation de la maladie et d’éviter le grand nombre de décès auxquels nous assistons actuellement, nous pouvons dépasser le stade de la pandémie.»

Christopher Rutty, professeur d’histoire médicale à la Dalla Lana School of Public Health de l’Université de Toronto, a raconté que la variole a suscité des débats sur la vaccination, tandis que la polio, comme la COVID-19, a démontré l’importance du leadership politique.

La grippe espagnole «s’est en quelque sorte éteinte», a évolué vers des souches moins graves et est devenue plus saisonnière, a-t-il ajouté.

«Mais la COVID, c’est nouveau. C’est un territoire inexploré», a déclaré M. Rutty.

«Vous pouvez remonter dans le temps par rapport à différentes maladies, mais il y a beaucoup de différences dans l’économie et la politique à différentes époques, la façon dont les gens se déplacent. Si certaines personnes ne sont pas complètement vaccinées, alors il y a encore des virus qui circulent et les gens voyagent et c’est ce qui fait qu’il est difficile de voir la fin.»

La professeure Sarah Otto, biologiste de l’évolution à l’Université de la Colombie-Britannique, a déclaré que le virus pourrait évoluer dans des combinaisons de mutations qui «lui confèrent un avantage en termes de condition physique», l’aidant à se transmettre plus rapidement ou à le rendre plus dangereux, ce qu’Omicron aurait fait, semble-t-il.

La chose inhabituelle à propos de ce virus est qu’il s’agit d’un «généraliste», lui permettant de se déplacer facilement entre les espèces, a déclaré Mme Otto.

Le virus a maintenant pu se propager à un certain nombre d’animaux, notamment les animaux domestiques, les hippopotames, les grands félins, les primates et les visons. Le gouvernement canadien a annoncé que le virus de la COVID-19 a été trouvé chez le cerf de Virginie au Québec au début du mois de décembre.

La présence chez les animaux «signifie que nous ne pourrons pas éradiquer le SRAS-CoV-2, car il se trouve maintenant chez suffisamment d’animaux pour qu’il y circule et nous revienne», a-t-elle expliqué.

Il existe un certain nombre d’inconnues avec de telles infections, notamment quels animaux présentent le plus grand risque de transmettre la maladie à l’homme, a déclaré Mme Otto.

L’autre problème avec la COVID-19 est qu’il peut passer inaperçu avec la personne infectée ne présentant aucun symptôme pendant de longues périodes, a-t-elle déclaré.

On s’attend à ce que les vaccins aient appris à notre système immunitaire à reconnaître la protéine de pointe produite par le virus, malgré les nombreux changements d’Omicron, a-t-elle dit.

Selon Mme Otto, la «chose intéressante» à propos du système immunitaire humain est qu’il ne s’agit pas d’une réaction unique, mais qu’un certain nombre de cellules et d’anticorps sont fabriqués qui reconnaissent de nombreuses parties différentes des virus et des bactéries.

Alors que l’évolution des organismes ne s’arrête jamais, le renforcement du système immunitaire avec la vaccination rend difficile l’infection du corps par le virus de la COVID-19, a déclaré Mme Otto.

«C’est comme des centaines de petits marteaux, frappant des centaines de clous dans des centaines d’endroits différents.»