L’Occident devrait durcir les sanctions contre la Russie, mais l’Ukraine demande plus

KYIV, Ukraine — Les gouvernements occidentaux se sont préparés mercredi à durcir les sanctions contre la Russie et à envoyer plus d’armes à l’Ukraine, après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ostensiblement accusé le monde de ne pas avoir mis fin à l’invasion de son pays par Moscou, qu’il a qualifiée de campagne de meurtres, viols et destructions gratuites par les forces russes.

Dans les rues silencieuses des villes en ruines autour de la capitale ukrainienne, les enquêteurs ont recueilli des preuves documentant ce qui semblait être des tueries généralisées de civils. Des spécialistes ont déminé les villes dévastées près de Kyiv que les troupes russes ont quittées, alors que Moscou regroupait ses forces pour un nouvel assaut sur l’est et le sud de l’Ukraine à la fin de la sixième semaine de la guerre.

À Andriivka, un petit village à environ 60 kilomètres à l’ouest de la capitale, deux policiers de la ville voisine de Makariv sont venus identifier un homme mort, dont le corps a été abandonné dans un champ, à côté des traces d’un char russe laissé dans la zone.

Le capitaine Alla Pustova a indiqué que des officiers avaient trouvé 20 corps dans la région de Makariv au cours des deux derniers jours. Les enquêteurs s’efforcent de comprendre l’ampleur des atrocités commises par les forces russes commises autour de la capitale.

Le président Zelensky a indiqué que des civils avaient été torturés, abattus d’une balle dans la nuque, jetés dans des puits, explosés à la grenade dans leurs appartements et écrasés à mort par des chars alors qu’ils se trouvaient dans des voitures. Il a insisté mardi au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (ONU) pour que les responsables soient immédiatement accusés de crimes de guerre devant un tribunal comme celui établi à Nuremberg après la Deuxième Guerre mondiale.

«Il n’y a pas de sécurité, a-t-il dit. Alors, où est la garantie de paix pour laquelle les Nations Unies ont été créées ?»

Les autorités ukrainiennes ont révélé que les corps d’au moins 410 civils avaient été retrouvés dans des villes autour de Kyiv, et le président ukrainien a mis au défi l’ONU d’expulser la Russie du Conseil de sécurité et de «faire tout ce que nous pouvons pour établir la paix». Si ce n’est pas possible, «dissolvez-vous», a-t-il lancé au conseil.

Assaut au Donbass

Contrecarrées dans leurs efforts pour prendre la capitale et forcées de se retirer au Bélarus ou en Russie pour se regrouper, les forces du président Vladimir Poutine se déversent maintenant dans le cœur industriel ukrainien du Donbass, où l’armée ukrainienne a déclaré qu’elle se préparait à une nouvelle offensive.

Dans la nuit, les forces russes ont attaqué un dépôt de carburant et une usine dans la région ukrainienne de Dnipropetrovsk, juste à l’ouest du Donbass, a déclaré mercredi le gouverneur de la région, Valentyn Reznichenko, sur l’application de messagerie Telegram. Il a dit que le dépôt de pétrole a été détruit. Le nombre de victimes n’était pas clair.

Dans la région de Louhansk, située dans le Donbass, le bombardement de Rubizhne mardi a tué une personne et en a blessé cinq autres, a déclaré le gouverneur régional Serhiy Haidai sur Telegram.

Certaines parties de Lougansk ainsi que l’autre région du Donbass, Donetsk, sont sous le contrôle des rebelles soutenus par la Russie depuis 2014 et sont reconnues par Moscou comme des États indépendants. Jusqu’à présent, les forces ukrainiennes ont retenu les troupes russes qui pénètrent dans la région, mais restent en infériorité numérique tant en troupes qu’en équipement, a déclaré M. Zelensky dans son discours vidéo à la nation mardi soir.

Tollé mondial

Au cours des derniers jours, des images macabres à Boutcha et dans d’autres villes de civils apparemment tués par les forces russes avant qu’elles ne se retirent de la périphérie de Kyiv ont provoqué un tollé mondial. Les nations occidentales ont expulsé des dizaines de diplomates russes et devraient appliquer davantage de sanctions mercredi alors que se tiennent des réunions de l’OTAN, du G7 et de l’Union européenne (UE).

Les mesures comprendront une interdiction de tout nouvel investissement en Russie, a déclaré un haut responsable de l’administration américaine, s’exprimant sous couvert d’anonymat.

La branche exécutive de l’UE, quant à elle, a proposé une interdiction des importations de charbon en provenance de Russie, d’une valeur estimée à 4,4 milliards $ US par an. Ce serait la première fois que le bloc des 27 nations sanctionnerait l’industrie énergétique lucrative du pays pendant la guerre, bien qu’il pourrait s’abstenir de couper les exportations lucratives de pétrole et de gaz de la Russie vers l’Europe.

M. Zelensky a déclaré que les sanctions occidentales doivent aller beaucoup plus loin.

«Après ce que le monde a vu à Boutcha, les sanctions contre la Russie doivent être proportionnées à la gravité des crimes de guerre commis par les occupants», a-t-il tonné dans son discours de fin de soirée.

Il a déclaré que les dirigeants occidentaux seraient sévèrement jugés «si après cela, les banques russes sont capables de fonctionner comme d’habitude ; si après cela, les marchandises peuvent entrer en Russie comme d’habitude ; si après cela, les pays de l’Union européenne paient la Russie pour l’énergie comme d’habitude.»

La Russie a insisté sur le fait que ses troupes n’avaient commis aucun crime de guerre.

L’ambassadeur de Moscou à l’ONU, Vassily Nebenzia, a déclaré que «pas une seule personne locale» n’a subi de violence pendant que Boutcha était sous contrôle russe. Utilisant une tactique sur laquelle les responsables russes se sont souvent appuyés face aux accusations d’atrocités, il a déclaré que les scènes de corps dans les rues avaient été mises en scène par les Ukrainiens.

Les morts de Boutcha

Dans les rues encore largement vides de Boutcha, des chiens errent parmi des bâtiments en ruine et des véhicules militaires incendiés. Les fonctionnaires ont pris des photos des cadavres avant de rassembler certains d’entre eux.

Les journalistes de l’Associated Press à Boutcha ont compté des dizaines de cadavres en civil et ont interviewé des Ukrainiens qui ont raconté avoir été témoins d’atrocités. De nombreux morts vus par les journalistes de l’AP semblaient avoir été abattus à bout portant, et certains avaient les mains liées ou la chair brûlée.

Les images satellitaires haute résolution de Maxar Technologies ont montré de nombreux corps étendus à l’air libre pendant des semaines alors que les forces russes étaient dans la ville.

Les morts à Boutcha incluaient un tas de six corps calcinés, comme en témoignent les journalistes de l’AP. On ne savait pas qui ils étaient ni comment ils étaient morts. Un corps était probablement celui d’un enfant, a déclaré Andrii Nebytov, chef de la police de la région de Kyiv.

L’AP et l’équipe de l’émission «Frontline» de PBS ont conjointement vérifié au moins 90 incidents pendant la guerre qui semblent violer le droit international. Le procureur en chef de la Cour pénale internationale de La Haye a ouvert il y a un mois une enquête sur d’éventuels crimes de guerre en Ukraine.

Ailleurs en Ukraine

Un passant de la ville méridionale assiégée de Mykolaïv s’est brièvement arrêté devant les restants d’un kiosque de fleurs gisant parmi les taches de sang, héritage d’un obus russe qui a tué neuf personnes dans le centre de la ville. Il a esquissé le signe de la croix dans l’air et a continué.

Les responsables britanniques de la défense, quant à eux, ont déclaré mercredi que 160 000 personnes restaient piégées par les frappes aériennes russes et les violents combats dans la ville portuaire assiégée de Marioupol.

La mise à jour des renseignements du ministère de la Défense a déclaré que la ville n’avait «pas de lumière, de communication, de médicaments, de chauffage ou d’eau». Il a accusé les forces russes d’empêcher délibérément l’accès humanitaire, afin de «faire pression sur les défenseurs pour qu’ils se rendent».

La vice-première ministre ukrainienne, Iryna Vereshchuk, a affirmé que les forces russes avaient empêché les bus accompagnés de travailleurs de la Croix-Rouge de se rendre dans la ville, qui comptait plus de 400 000 habitants avant la guerre. Elle a précisé que les troupes russes avaient autorisé mardi 1496 civils à quitter le port de la mer d’Azov.

— Avec les informations d’Oleksandr Stashevskyi et Cara Anna à Boutcha, Edith M. Lederer aux Nations unies et Yuras Karmanau à Lviv.