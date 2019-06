Lock-out chez ABI: rencontre en présence du conciliateur mercredi

MONTRÉAL — Le syndicat des Métallos et la direction d’ABI se rencontreront mercredi en présence du conciliateur — un peu de mouvement après presque un an et demi de lock-out.

Et c’est la direction de l’Aluminerie de Bécancour qui a demandé au conciliateur Jean Nolin, qui est affecté au dossier depuis le début, de convoquer le syndicat à cette rencontre.

Vendredi dernier, la direction d’ABI avait rejeté la deuxième demande d’arbitrage formulée par le syndicat des Métallos, affilié à la FTQ. La même journée, l’employeur demandait au conciliateur de convoquer le syndicat à une rencontre le 26 juin.

Au cours d’une entrevue mardi, Clément Masse, président de la section locale 9700 du syndicat des Métallos, a dit espérer que si l’employeur avait formulé une telle demande, c’était pour reprendre les négociations — ce que le syndicat souhaite depuis un an et demi, a-t-il affirmé.

M. Masse a dit vouloir rester prudent pour ne pas créer de faux espoirs chez ses membres.

Les 1030 travailleurs ont été mis en lock-out par la direction le 11 janvier 2018.