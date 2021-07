Logan Mailloux ne participera pas aux camps d’entraînement de cet automne

MONTRÉAL — Le hockeyeur Logan Mailloux s’est fait demander «de ne pas participer, ni au camp des recrues, ni au camp d’entraînement cet automne», a affirmé le propriétaire du Canadien de Montréal, Geoff Molson, dans un communiqué de presse mercredi.

«Au cours de l’année, nous ré-évaluerons la situation et déterminerons si Logan est prêt à joindre notre organisation», a ajouté M. Molson, qui est aussi président et chef de la direction.

Logan Mailloux, âgé de 18 ans, a été condamné par un tribunal suédois à payer une amende pour «photographie choquante portant atteinte à la vie privée» et «diffamation». De son propre aveu, durant un rapport sexuel avec une jeune femme l’année dernière, il a pris une photo à son insu pour «la partager sans son consentement avec des coéquipiers pour les impressionner». Il était mineur au moment des faits.

«Encore une fois, je tiens à m’excuser auprès de toutes celles et ceux qui ont été affectés par notre décision», a déclaré M. Molson, plaidant que les «gestes posés par Logan ne reflètent en rien les valeurs de notre organisation».

Dans une conférence de presse, qui n’était pas ouverte à tous les journalistes, mais seulement à quelques médias présélectionnés, M. Molson a pris «l’entière responsabilité de l’erreur de jugement» qui l’a conduit à repêcher Logan Mailloux. «Honte à moi pour ne pas avoir pris en compte la victime, et honte à moi pour ne pas avoir pris en compte le nombre de personnes qui ont été affectées par ma décision», a-t-il affirmé.

L’équipe s’est aussi engagée à développer «un plan détaillé afin de sensibiliser et d’éduquer nos jeunes hommes et jeunes femmes relativement à cet enjeu important» et à soutenir Logan Mailloux «dans son engagement à devenir une meilleure personne».

M. Molson a mentionné la mise en place d’un groupe de travail («task force») à ce sujet, avec à sa tête la vice-présidente à l’engagement communautaire et directrice générale de la Fondation des Canadiens, Geneviève Paquette. Sans avoir de plan concret pour l’instant, il a lancé l’idée de «s’impliquer dans la communauté», de faire «des investissements monétaires» ou de demander à Logan Mailloux «d’aller parler à de jeunes joueurs pour expliquer son expérience et comment ça a changé sa vie».

Questionné par un journaliste à propos dudit message envoyé aux jeunes joueurs, alors que M. Mailloux a tout de même été repêché par le Canadien, M. Molson répondu que son joueur «a des remords et souhaite faire mieux».

«Banalisation»

«Le fait de ne pas revenir sur la décision de repêcher Logan Mailloux» est une erreur, selon l’intervenante sociale au Centre d’aide et de lutte aux agressions à caractère sexuel Trêves pour elles, Geneviève Brochu, car «le message reste le même: que le bien-être et la sécurité des femmes a moins de valeur que la carrière d’un homme».

Le directeur général Marc Bergevin, en point de presse mercredi, s’est retenu de commenter la situation, expliquant qu’il «soutient la lettre de Geoff à 100 %» et que «dorénavant, ce sont les actions qui vont parler». Il n’a pas souhaité définir le geste de Logan Mailloux comme un «crime», mot qui est resté absent de toutes les communications du CH à ce sujet.

Au Canada, la «publication non consensuelle d’une image intime» est, dans les cas les plus graves, «un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans».

«C’est un crime», a soutenu Mme Brochu en entrevue téléphonique. «Le fait de tourner autour du pot et d’utiliser des expressions comme « erreur grave » ou « erreur de jeunesse », ça contribue à la banalisation et à la culture du viol».

Outrage public

Malgré le geste commis par Logan Mailloux, et le fait que le joueur lui-même avait demandé de ne pas être repêché cette saison, le Canadien l’a tout de même sélectionné au premier tour, s’attirant les foudres de groupes d’aide aux victimes de violence sexuelle, du premier ministre Justin Trudeau et de politiciens québécois. Plus récemment, des commanditaires de l’équipe comme Desjardins, La Cage, St-Hubert et Jean Coutu ont exprimé leur malaise au sujet de l’affaire.

M. Molson a tenu à «remercier tous ceux qui ont offert leur rétroaction concernant cette situation, incluant nos partenaires et nos commanditaires».

En conférence de presse samedi, Logan Mailloux a dit qu’il «regrette profondément» son «énorme manque de jugement» et qu’il sait avoir «causé énormément de tort» à sa victime.

Si vous avez été victime de violence sexuelle, vous pouvez joindre la ligne-ressource provinciale pour les victimes au 1-888-933-9007 pour recevoir information et soutien. Le service est offert de manière confidentielle, 24 heures sur 24.

