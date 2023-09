Logement et prix des aliments à l’ordre du jour de la rentrée parlementaire à Ottawa

OTTAWA — Les députés retournent ce lundi à la Chambre des communes, déterminés à soulager les Canadiens qui souffrent de l’inflation.

Alors que certains des débats les plus animés de cet automne porteront sur la réforme de la mise en liberté sous caution, les restrictions sur les armes à feu et le changement climatique, ce sont les coûts du logement et les factures d’épicerie qui domineront probablement l’ordre du jour.

Le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, fera bouger les choses dès lundi matin lorsqu’il rencontrera les dirigeants des plus grandes chaînes de supermarchés du Canada, à la recherche d’un plan pour freiner l’augmentation du coût des denrées alimentaires.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que les dirigeants de Loblaws, Sobeys, Metro, Costco et Walmart Canada avaient jusqu’à l’Action de grâce pour présenter un plan de réduction des prix, faute de quoi le gouvernement pourrait intervenir pour forcer les choses.

Des rapports récents de l’Université Dalhousie sur le prix des aliments au Canada montrent que la famille moyenne devrait payer 1065 $ de plus pour l’alimentation cette année.

Le chef conservateur Pierre Poilievre estime que cette réunion n’est rien d’autre qu’une séance de photos qui ne fera rien pour faire baisser les prix des denrées alimentaires.