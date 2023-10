Logement: Québec solidaire demande des mesures pour aider les aînés

MONTRÉAL — Devant la multiplication du nombre d’aînés jetés à la rue par des évictions, Québec solidaire demande au gouvernement Legault d’élargir la portée des mesures visant à les protéger.

L’ex-deputée solidaire Françoise David, marraine d’une loi à cet effet qui porte son nom, était aux côtés du député Andrés Fontecilla et de deux femmes faisant l’objet de menaces d’éviction pour demander de bonifier les mesures de protection des locataires aînés.

La «Loi Françoise David» actuelle empêche un propriétaire d’évincer des aînés de 70 ans et plus qui occupent leur logement depuis au moins dix ans et dont le revenu est équivalent au seuil maximal pour être admissible à un logement social.

À l’ouverture de l’étude détaillée du projet de loi 31, mardi, Andrés Fontecilla reviendra à la charge avec la demande solidaire de février dernier d’abaisser l’âge de la protection à 65 ans, la durée d’occupation à cinq ans et de rehausser de 50 % le seuil de revenu admissible.

Il fait valoir que ces mesures ne coûteraient pas un sou au gouvernement et amélioreraient considérablement la protection des aînés qui, en raison de la crise du logement, ne sont plus capables de se loger au même prix lorsqu’ils sont évincés. Conséquemment, ces aînés se retrouvent de plus en plus à la rue faute de se trouver un logement ou d’avoir les moyens de se payer ceux qui sont disponibles.