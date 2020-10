Logements abordables: plus de détails sur l’investissement d’un milliard $

Ottawa a offert plus de détails sur l’investissement d’un milliard de dollars pour construire des logements abordables et empêcher les Canadiens vulnérables de devenir des sans-abri.

Le premier ministre Justin Trudeau dit que l’Initiative pour la création rapide de logements sera divisée en deux volets: le volet «grandes villes» et le volet «projets».

Le gouvernement fédéral investira 500 millions $ en aide immédiate pour la construction de logements sûrs et abordables dans les municipalités où la demande est la plus forte.

La deuxième moitié ira aux autres municipalités, aux provinces et aux territoires, ainsi que pour les organisations sans but lucratif et les corps dirigeants autochtones.

M. Trudeau dit que cette annonce s’inscrit dans l’engagement du gouvernement fédéral d’éliminer l’itinérance chronique au Canada.