Loi 101 sur les langues autochtones: le gouvernement Legault appuie sur le frein

QUÉBEC — Le gouvernement Legault recule temporairement sur son projet de déposer une «loi 101» pour protéger les langues autochtones.

Les représentants autochtones ont été nombreux à exprimer leur malaise, selon ce qu’a rapporté le ministre responsable de ce dossier, Ian Lafrenière, en mêlée de presse jeudi, jour où on commémorait la mort de Joyce Echaquan à l’Assemblée nationale.

Rappelons que l’an dernier pratiquement à pareille date, le chef caquiste François Legault s’était engagé, en campagne électorale, à déposer un projet de loi pour défendre et promouvoir les langues autochtones.

Or, les Autochtones ont l’impression qu’on leur impose quelque chose et c’est un enjeu extrêmement sensible, comme l’a résumé M. Lafrenière.

Le gouvernement caquiste attend le résultat de rencontres des leaders autochtones pour convenir de la marche à suivre.

Un projet de loi n’est pas encore écarté, mais cela pourrait être aussi un plan ou des engagements budgétaires, a conclu le ministre.