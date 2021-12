Loi 21: Trudeau ne veut pas donner à Legault le prétexte d’une querelle Ottawa-Québec

OTTAWA — Justin Trudeau continue à attaquer avec force la Loi sur la laïcité de l’État mais n’ira pas plus loin que des attaques verbales pour ne pas donner un prétexte à François Legault, dit-il.

M. Trudeau a précisé sa pensée lors d’une conférence de presse, lundi matin à Ottawa, où il annonçait une entente avec le Nouveau-Brunswick pour le financement des garderies de la province.

«Je suis en désaccord profond avec (la loi). Je ne trouve pas que dans une société libre et ouverte quelqu’un devrait perdre sa job à cause de sa religion. Et ce n’est plus un enjeu théorique», a-t-il commencé par offrir, en réaction aux multiples sorties de ses députés, ministres et même d’un de ses ambassadeurs, sur cet enjeu, depuis une semaine.

L’épisode, révélé la semaine dernière, dans une école d’Outaouais est l’affaire concrète à laquelle fait référence le premier ministre.

Il est ainsilonguement revenu sur le sort de l’enseignante Fatemeh Anvari qui a été embauchée par une école anglaisede Chelsea, puis retirée de la classe de troisième année où elle enseignait, parce qu’elle porte le hijab.

La loi québécoise sur la laïcité de l’État interdit, depuis 2019, que des personnes en situation d’autorité affichent des signes religieux. Cette loi, qui a une clause de droits acquis empêchant le renvoi de personnes déjà en poste, s’applique, entre autres, aux enseignants.

Depuis le dépôt du projet de loi 21 à Québec, M. Trudeaua dit s’y opposer mais préférer laisser aller les Québécois qui contestent la loi devant les tribunaux de la province. À plusieurs reprises, il a dit qu’il était prématuré pour son gouvernement d’intervenir dans cette cause, tant qu’elle est devant les tribunaux du Québec.

«C’est important dans les premières étapes, dans le travail qui se fait maintenant, de ne pas donner l’excuse d’une bataille entre Ottawa et Québec, mais de souligner que c’est des Québécois eux-mêmes qui sont en désaccord profond avec le fait que quelqu’un puisse perdre sa job à cause de sa religion», a-t-il développé, insistant qu’il ne veut pas «donner l’excuse au gouvernement du Québec que c’est de l’ingérence fédérale».

«Comme je dis depuis le début, je ne trouve pas que cette loi est une bonne chose, ni pour le Québec, ni pour n’importe qui d’autre», a-t-il conclu.

Depuis la semaine dernière, le ministre fédéral Marc Miller a qualifié la décision de retirer sa classe à Mme Anvari de geste «lâche», de nombreux députés libéraux ont dénoncé la loi dans chaque micro qui leur a été offert, et l’ambassadeur du Canada aux Nations unies, Bob Rae, a écrit sur son compte Twitter que cette loi est «profondément discriminatoire» et qu’elle «va à l’encontre de la Déclaration universelle des droits de l’homme».