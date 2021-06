Loi C-218: l’ex-commissaire de la LCF Larry Smith fera partie du comité sénatorial

L’ex-commissaire de la Ligue canadienne de football Larry Smith fera partie du groupe qui étudiera plus à fond le projet de loi C-218, alors qu’il sera soumis au Comité sénatorial permanent des banques et du commerce cette semaine.

Le projet de loi C-218 a été proposé l’an dernier par le député conservateur de la Saskatchewan Kevin Waugh. Il vise à amender le Code criminel et légaliser les paris sur une seule rencontre au Canada. Il a été référé la semaine dernière au Comité des banques et du commerce, dont Larry Smith est membre.

Ce comité doit étudier le projet de loi mercredi soir. Les sénateurs doivent entendre des présentations autant de ceux qui sont opposés qu’en faveur de ces paris.

Le comité rédigera ensuite un rapport sur C-218 qui sera présenté au Sénat, où le projet de loi serait débattu pour une troisième fois. Si elle est adoptée dans sa forme actuelle, la loi sera ensuite présentée au juge en chef de la Cour suprême du Canada pour un assentiment royal. Le juge en chef Richard Wagner remplit ce rôle administratif depuis la démission de la gouverneure générale du Canada Julie Payette.

Il s’agit de la deuxième fois depuis que Larry Smith a été nommé sénateur que les paris sportifs légaux se retrouvent sous les feux de la rampe. En 2015, une législation proposée par le NPD a été adoptée avec l’appui de tous les partis à la Chambre des communes, mais n’a jamais été présentée au Sénat avant que des élections fédérales ne soient déclenchées.

Un an plus tard, le député du NPD Brian Masse a lancé un projet de loi d’initiative parlementaire qui n’a pas été adopté à la Chambre des communes.

«On peut dire sans se tromper qu’il y a davantage d’appuis cette fois-ci qu’il y a cinq ou six, a déclaré le sénateur Smith au cours d’un entretien téléphonique. Je pense que la société en général démontre plus d’ouverture, du moins en Amérique du Nord et dans d’autres pays du monde. Les gens reconnaissent que cela fait maintenant partie du monde dans lequel nous vivons.

«L’un des points importants est de mettre le bon système en place afin de s’assurer de son intégrité.»

Il est présentement légal au Canada de faire des paris combinés: plusieurs paris, souvent liés, qui doivent tous avoir été misés correctement afin de rapporter un gain. Si le projet de loi C-218 est adopté, les provinces et les territoires auront la responsabilité d’émettre des permis et de gérer les sites internet, les casinos et autres commerces qui permettraient des paris sur des matchs uniques.

Le problème est qu’il y a plusieurs projets de loi au Sénat et que si C-218 n’est pas adopté avant l’ajournement de ses travaux ainsi que ceux de la Chambre des communes pour l’été, cela pourrait bien en sonner le glas, surtout que les Canadiens devront possiblement se présenter aux urnes cet automne.

Les paris illégaux représentent une industrie de 14 milliards $ au pays. Les gens placent leurs paris auprès de sites offshore, de casinos américains et de preneurs aux livres étrangers. La plupart des ligues professionnelles ont réalisé que les paris sportifs peuvent devenir une source importante de revenus supplémentaires, en plus d’augmenter de façon considérable l’engagement des partisans.