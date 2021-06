Loi québécoise sur la laïcité: Trudeau croit que la pandémie a changé la donne

OTTAWA — Justin Trudeau croit que le débat autour de la loi québécoise sur la laïcité reprendra bientôt, en dehors des tribunaux.

Le premier ministre maintient son opposition à la loi et son intention de ne pas se mêler de la bataille que se livrent des Québécois en cour, depuis son adoption.

Cependant, mardi après-midi, en conférence de presse, il a supposé que la pandémie de COVID-19 a changé la donne.

Il a fait remarquer que depuis plus d’un an, les citoyens obtiennent des services de l’État tout en étant masqués, sans que personne ne proteste. Il a ajouté qu’il note une montée de l’intolérance et de l’islamophobie au pays.

Ces deux éléments, selon lui, vont pousser les Québécois vers de nouvelles réflexions dans les semaines et les mois à venir.

M. Trudeau en est arrivé là au cours d’une conférence de presse, à Ottawa.

Des journalistes sont revenus sur la loi 21, tout en évoquant le drame de London, en Ontario, où un automobiliste a fauché volontairement une famille de cinq. La police de London dit qu’il l’a fait parce que la famille était visiblement musulmane. Quatre des cinq personnes sont décédées.

Après avoir évité de citer la loi sur la laïcité dans ses réponses, devant l’insistance des journalistes, le premier ministre a fini par exprimer clairement le fond de sa pensée.