Loi sur le terrorisme: modifications à venir pour aider les travailleurs humanitaires

OTTAWA — Le gouvernement Trudeau doit déposer jeudi un projet de loi visant à modifier les dispositions du Code criminel sur le terrorisme qui empêchent les travailleurs humanitaires canadiens de travailler en Afghanistan.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, déposera un projet de loi modifiant le Code criminel, conformément au Feuilleton des avis du Parlement.

L’amendement comprend des dispositions sur le terrorisme qui utilisent actuellement une définition large de ce qui compte comme soutien à un groupe terroriste.

Les groupes humanitaires affirment qu’Affaires mondiales Canada leur a dit que l’achat de biens ou l’embauche de locaux en Afghanistan impliquerait le paiement d’impôts aux talibans, ce qui reviendrait à contribuer à un groupe terroriste.

Les libéraux ont plus d’un an de retard sur leurs alliés qui ont agi rapidement pour modifier les lois nationales et accorder des exemptions après la prise de contrôle de Kaboul par les talibans en août 2021 afin de s’assurer que les travailleurs humanitaires puissent continuer à travailler en Afghanistan.

Des groupes comme Vision mondiale Canada affirment qu’ils ont refusé de lancer des appels de dons en raison des règles, même si l’Afghanistan est l’un des pays pour lesquels les Canadiens sont les plus susceptibles de promettre de l’argent.