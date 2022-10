Loi sur les mesures d’urgence: d’importants témoins appelés à comparaître

OTTAWA — Une enquête sur l’utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence par le gouvernement fédéral entend des témoignages de première main sur l’effet de la manifestation du «Convoi de la liberté» de l’hiver dernier.

Les audiences devraient durer six semaines, et 65 témoins représentant tous les niveaux de gouvernement, divers services de police et les organisateurs du convoi y comparaîtront.

Les six prochains témoins à comparaître sur la liste d’audience de la commission sont:

-Le directeur municipal d’Ottawa, Steve Kanellakos, qui a aidé à diriger la réponse de la ville aux manifestations et a rencontré les organisateurs dans le cadre de négociations secrètes pour mettre fin au «Convoi de la liberté».

-Serge Arpin, chef de cabinet de longue date du maire sortant d’Ottawa Jim Watson.

-Le maire sortant Jim Watson, le plus ancien maire de la ville. M. Watson assure qu’il ne cherche pas à être réélu.

-La conseillère municipale Diane Deans, ancienne présidente de la commission des services policiers. La conseillère, qui ne cherche pas à être réélue, était une adversaire farouche de la manifestation du convoi et s’est opposée à M. Watson sur la manière de la gérer. Elle a été évincée de la commission des services de police par des conseillers lors du «Convoi de la liberté».

-Patricia Ferguson, cheffe adjointe par intérim de la police d’Ottawa, a été la responsable opérationnelle tout au long de la manifestation.

-Craig Abrams, membre de la Police provinciale de l’Ontario.