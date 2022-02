Loi sur les mesures d’urgence: Ottawa travaille sur les modalités de surveillance

OTTAWA — Le gouvernement Trudeau assure qu’il ne perd pas de temps pour discuter avec les partis d’opposition des modalités de la surveillance parlementaire qui sera exercée sur la mise en application de la Loi sur les mesures d’urgence, invoquée pour une toute première fois dans l’histoire du Canada.

C’est ce qu’a soutenu mardi matin le leader en Chambre des libéraux, Mark Holland, indiquant qu’une motion serait présentée aux Communes «imminemment».

Appelé à préciser si cela se ferait cette semaine, il n’a pas souhaité s’avancer.

«Bien évidemment, ce sont des provisions qui n’ont jamais été utilisées par le passé alors nous voulons nous assurer que nous procédons de façon prudente et que nous travaillons – que nous avons des conversations – avec les partis d’opposition», a-t-il dit avant de se rendre à une réunion du conseil des ministres.

Le leader parlementaire a souligné qu’un comité conjoint de la Chambre des communes et du Sénat doit aussi être constitué.

«Spécifiquement, ce sont les responsabilités du comité de surveiller l’implémentation de l’action et de trouver si le gouvernement utilise les pouvoirs d’une façon responsable», a-t-il expliqué.

M. Holland a précisé que ce comité déposera un rapport «après une période de temps de peut-être 60 jours, mais peut-être aussi plus tôt que ça».

Lundi, en invoquant la Loi sur les mesures d’urgence dans l’espoir de mettre fin aux blocages qui paralysent notamment le centre-ville d’Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau a assuré que son utilisation sera limitée dans le temps et géographiquement.

Plusieurs premiers ministres provinciaux, comme celui du Québec, François Legault, considèrent que l’état de la situation dans leur province ne requiert pas le recours à la Loi sur les mesures d’urgence.

Le premier ministre albertain, Jason Kenney, estime pour sa part que les forces policières en présence disposent des pouvoirs nécessaires.

Interrogé par un journaliste sur ce sujet, le député albertain et ministre du Tourisme, Randy Boissonnault, a offert que «dans une fédération, il y a des gens qui sont d’accord, d’autres (non)».

«Je pense qu’on a agi pour la sécurité et la paix de tous les Canadiens ainsi que pour rouvrir les frontières et rétablir l’ordre», a-t-il déclaré.

Le premier ministre ontarien, Doug Ford, a pour sa part réitéré son appui au recours à la Loi sur les mesures d’urgence.

«Je vais appuyer le gouvernement fédéral et toute proposition qu’ils ont pour restaurer l’ordre dans notre province», a-t-il dit en point de presse.

À ceux qui sont là avec «le seul objectif de créer des perturbations et le chaos» et qui tiennent «des millions d’emplois et de personnes en otage», M. Ford prévient qu’il y aura «de sérieuses conséquences».

«Si vous choisissez d’utiliser votre véhicule pour créer le chaos, vous allez perdre ce véhicule et votre permis de conduire. C’est aussi simple que ça.»

Il a aussi mentionné que de nombreux patrons des plus grandes compagnies américaines lui ont demandé si sa province était toujours propice aux affaires et qu’il leur a assuré que c’est le cas.