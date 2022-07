L’ombudsman de Toronto se penche sur l’itinérance et les campements de fortune

TORONTO — L’ombudsman de Toronto affirme que la Ville doit traiter avec dignité et respect les personnes en situation d’itinérance qui vivent dans des campements improvisés.

L’ombudsman Kwame Addo mène une enquête sur le démantèlement par la Ville de Toronto, l’été dernier, de campements installés dans des parcs de la métropole. Il a publié jeudi un rapport provisoire, qui contient déjà quelques recommandations adressées à l’administration municipale.

M. Addo estime ainsi que la Ville devrait élaborer un plan détaillé décrivant comment et quand elle mettra à jour son protocole de réponse aux campements, organisera des consultations publiques sur cette mise à jour, et définira clairement le rôle et le mandat de son bureau affecté précisément aux campements.

L’ombudsman espère par ailleurs que la Ville mettra immédiatement en œuvre ces recommandations préliminaires, afin d’être plus équitable dans son traitement des campements de fortune.

La Ville n’a pas immédiatement répondu au rapport d’étape de l’ombudsman.

La Ville et la police de Toronto ont démantelé l’été dernier quatre campements de personnes en situation d’itinérance dans trois parcs de la métropole, ce qui a provoqué des confrontations avec les occupants et leurs sympathisants.