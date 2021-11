L’OMC reporte une réunion importante à cause du dernier variant de la COVID-19

GENÈVE, Suisse — L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a reporté une importante réunion des ministres prévue qui devait s’amorcer mardi après que la Suisse eut restreint les voyages à cause du nouveau variant de la COVID-19, a indiqué un responsable, vendredi.

La douzième Conférence ministérielle de l’OMC doit notamment examiner un projet d’accord sur les subventions à la pêche. Les participants doivent aussi se pencher sur la question de la propriété intellectuelle concernant les vaccins contre la COVID-19.

Les ambassadeurs des 164 pays membres ont accepté de rapporter la rencontre de quatre jours puisque les mesures mises en place par la Suisse empêchent des participants de s’y rendre. Une réunion virtuelle ne semble pas être une solution, a indiqué le responsable sous le sceau de l’anonymat.

Le ministère de la Santé de la Suisse a interdit l’arrivée de tous vols en provenance directe avec l’Afrique australe. Toute personne arrivant de cette région, de la Belgique, de Hong Kong et d’Israël — là où la présence du dernier variant a été détectée — doit présenter un test négatif et se placer en quarantaine pendant 10 jours.

L’Organisation mondiale de la Santé a jugé que la situation était préoccupante. Elle a donné une lettre grecque, omicron, au nouveau variant, qui a été dépisté une première fois en Afrique du Sud.

La délégation sud-africaine est à l’avant-plan des efforts pour libérer les brevets pharmaceutiques pour les vaccins, médicaments et traitements thérapeutiques pour lutter contre la pandémie. Elle espère que cela permettra une plus rapide disponibilité pour les pays en voie d’émergence. L’Union européenne et plusieurs pays européens comme la Suisse et la Grande-Bretagne sont réticents, craignant que cela ne ralentisse l’innovation.

Le variant Omicron a jeté l’émoi sur les marchés boursiers. Plusieurs craignent que les diverses restrictions qui seront mises en place nuisent à la relance économique.