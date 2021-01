L’OMS continue son enquête sur l’origine de la pandémie à Wuhan

WUHAN, Chine — Une équipe de l’Organisation mondiale de la santé qui se penche sur les origines de la pandémie de coronavirus s’est rendue dimanche dans un marché connu pour avoir été le centre de distribution alimentaire de la ville chinoise de Wuhan lors du confinement de 76 jours l’année dernière.

Les membres de l’équipe ont été vus marchant dans des sections du marché de Baishazhou – l’un des plus grands marchés humides de Wuhan – accompagnés d’un grand entourage de fonctionnaires et de représentants chinois.

Les membres de l’OMS, dotés d’une expertise en matière de médecine vétérinaire, de virologie, de sécurité alimentaire et d’épidémiologie, ont jusqu’à présent visité deux hôpitaux là où la pandémie a débuté – l’hôpital Wuhan Jinyintan et l’hôpital intégré de médecine chinoise et occidentale du Hubei.

Samedi, ils ont également visité l’exposition d’un musée consacrée aux débuts de l’histoire de la COVID-19.

L’OMS, qui est basée à Genève, a déclaré sur Twitter jeudi dernier que l’équipe prévoyait de visiter des hôpitaux et des marchés comme le marché de fruits de mer de Huanan, qui était lié à bon nombre des premiers cas. Ils ont également répertorié l’Institut de virologie de Wuhan et des laboratoires dans des installations telles que le Centre de contrôle des maladies de Wuhan.

La mission est devenue politiquement chargée, alors que la Chine cherche à éviter d’être blâmée pour des faux pas présumés dans sa réponse à l’épidémie.

Il est peu probable qu’une seule visite de scientifiques confirme les origines du virus. Déterminer le réservoir animal d’une épidémie est généralement une entreprise exhaustive qui nécessite des années de recherche, notamment le prélèvement d’échantillons animaux, des analyses génétiques et des études épidémiologiques.

L’une des hypothèses est qu’un braconnier d’animaux sauvages ait pu transmettre le virus à des commerçants qui l’ont transporté à Wuhan. Le gouvernement chinois a fait part de théories, avec peu de preuves, selon lesquelles l’épidémie aurait pu commencer par des importations de fruits de mer congelés contaminés par le virus, une notion totalement rejetée par les scientifiques et les agences internationales.

– Par Emily Wang Fujiyama et Zen Soo, The Associated Press