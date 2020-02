L’OMS demande 675 millions $ US pour combattre le coronavirus

GENÈVE, Suisse — L’Organisation mondiale de la santé a demandé mercredi un financement de 675 millions $ pour combattre l’épidémie de coronavirus d’ici la fin du mois d’avril.

L’agence onusienne de la santé a expliqué que l’argent servira à mettre en place des mesures de santé publique pour aider les pays à répondre au virus 2019-nCoV.

Le financement visera notamment à limiter la transmission humaine de la maladie, surtout dans les pays les plus vulnérables; à identifier, isoler et soigner les patients le plus rapidement possible; à communiquer les développements importants; à minimiser les impacts sociaux et économiques de l’épidémie; à réduire la propagation du virus à partir des sources animales; et à répondre aux événements imprévus.

La Fondation Bill & Melinda Gates a annoncé mercredi l’octroi de 100 millions $ US en appui à la réponse internationale au coronavirus. Ce financement aidera entre autres à renforcer les efforts de détection, d’isolement et de financement; à protéger les populations vulnérables; et à mettre au point des vaccins, des traitements et des diagnostics.

La Fondation avait annoncé un premier financement de 10 millions $ US en janvier.

Les plus récentes données de l’OMS font état de 24 554 infections confirmées, dont 24 363 en Chine, et de 492 décès, dont un seul à l’extérieur de la Chine. Vingt-quatre pays rapportent jusqu’à maintenant des cas confirmés.