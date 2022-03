L’OMS devrait écarter le vaccin de Medicago, à cause de liens avec les cigarettiers

OTTAWA — L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’attend à rejeter le vaccin candidat de Medicago contre la COVID-19 en raison des liens de la pharmaceutique avec l’industrie du tabac.

Le vaccin «Covifenz», de la société Medicago, établie à Québec, a été homologué par Santé Canada le mois dernier.

La docteure Mariângela Simão, directrice générale adjointe de l’OMS pour l’accès aux médicaments, les vaccins et les produits pharmaceutiques, a déclaré jeudi que la demande déposée par Medicago pour obtenir une licence d’utilisation d’urgence du Covifenz sera probablement refusée, car les politiques de l’organisation sont très strictes concernant les liens des fabricants avec les cigarettiers.

Un porte-parole de Medicago a déclaré que la société avait seulement été informée que la demande était en suspens. Il rappelle par ailleurs que la décision de l’OMS n’est pas liée à l’innocuité ou à l’efficacité du vaccin contre la COVID-19.

Le Canada a signé un contrat pour acheter jusqu’à 76 millions de doses du Covifenz, mais sa stratégie vaccinale repose désormais uniquement sur les vaccins à ARNm de Pfizer-BioNTech et de Moderna.

Si l’OMS refuse la demande de Medicago, le Canada ne pourra pas donner des doses de Covifenz à l’organisme COVAX.

L’utilisation du vaccin de Medicago a été autorisée par Santé Canada le 24 février pour les personnes de 18 à 64 ans. L’innocuité et l’efficacité de ce vaccin chez les personnes de moins de 18 ans et de plus de 64 ans n’ont pas encore été déterminées.