Londres propose un accord sur le Brexit à l’Union européenne

LONDRES — Le Royaume-Uni a proposé mercredi à l’Union européenne un accord sur le Brexit qui représenterait un compromis pour les deux parties, le premier ministre britannique Boris Johnson ayant exhorté le bloc à tenir «des négociations rapides en vue d’une solution» après des années de querelles.

Dans une lettre au président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, M. Johnson a déclaré que ne pas parvenir à un accord avant la date de départ prévue du Royaume-Uni le 31 octobre serait «un échec politique dont nous serions tous responsables».

Les propositions se concentrent sur le maintien d’une frontière ouverte entre l’Irlande du Nord et l’Irlande membre du Royaume-Uni, ce qui constitue le principal obstacle à un accord sur le Brexit. Le Royaume-Uni propose de le faire en alignant étroitement l’Irlande du Nord sur les règles de l’UE en matière de commerce des marchandises, éventuellement pour une période prolongée.

La présentation de propositions officielles faisait suite à un discours prononcé par M. Johnson devant les membres du Parti conservateur lors de leur conférence annuelle, ce que son bureau avait présenté comme une «offre finale à prendre ou à laisser» à l’UE. Pourtant, à la livraison, cela ressemblait davantage à un appel au bloc et aux Britanniques pour mettre fin à plus de trois ans de disputes acerbes sur les conditions de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.

«Faisons en sorte que le Brexit se fasse», était le refrain répété aux délégués à la conférence à Manchester, dans le nord-ouest de l’Angleterre.

Les électeurs britanniques ont choisi de justesse, en 2016, quitter de justesse l’UE, mais le pays reste profondément divisé sur la manière de le faire. Dans son discours, M. Johnson a déclaré que ceux qui ont voté pour le Brexit «commencent à avoir le sentiment d’être pris pour des imbéciles».

«Ils commencent à soupçonner qu’il existe des forces dans ce pays qui ne veulent tout simplement pas du Brexit, a-t-il prévenu dans un discours télévisé à l’échelle nationale. Et s’ils s’avèrent avoir raison dans ce soupçon, alors je pense que cela aura de graves conséquences pour la confiance envers notre démocratie.»

M. Johnson a déclaré que le gouvernement envoyait des «propositions constructives et raisonnables» à l’UE. Il a dit que le plan était «un compromis du Royaume-Uni. Et j’espère beaucoup que nos amis le comprendront et le compromis à leur tour».

Mais le projet risque fort de susciter le scepticisme des dirigeants européens, qui doutent que le Royaume-Uni ait une proposition viable pour éviter les contrôles sur les marchandises ou les personnes franchissant la frontière irlandaise.

Un accord sur le Brexit entre l’Union européenne et son prédécesseur, Theresa May, a été rejeté à trois reprises par le Parlement britannique, principalement en raison de son opposition au «backstop», une police d’assurance conçue pour empêcher tout retour des postes de douane ou autres infrastructures à la frontière irlandaise.

Une frontière ouverte sous-tend l’économie locale et le processus de paix en Irlande du Nord. Mais M. Johnson et d’autres partisans britanniques du Brexit s’opposent au «backstop» car cela maintiendrait le Royaume-Uni lié de près aux règles commerciales de l’UE afin d’éviter les contrôles douaniers, ce qui limiterait la capacité du pays à conclure de nouveaux accords commerciaux dans le monde.

M. Johnson a insisté sur le fait que «nous n’aurons en aucun cas des contrôles à la frontière en Irlande du Nord ou à proximité de celle-ci».

La proposition britannique prévoit «une zone de réglementation regroupant toutes les îles de l’Irlande, couvrant tous les produits, y compris les produits agroalimentaires». Cela maintiendrait l’Irlande du Nord dans une zone réglementaire avec l’UE pour les produits alimentaires, agricoles et industriels, supprimant ainsi le besoin de contrôles, mais l’UE étudiera attentivement les détails.

En vertu du plan, des contrôles douaniers seraient encore nécessaires, mais M. Johnson a suggéré dans sa lettre que ces contrôles pourraient être effectués en dehors de la frontière à «d’autres points de la chaîne d’approvisionnement».

L’UE a déclaré qu’elle donnerait à la proposition britannique une sérieuse vérification juridique avant de dire si elle méritait de servir de base aux futures négociations sur le départ du Royaume-Uni.

Dans un communiqué, la Commission européenne a déclaré qu’«une fois reçu, nous examinerons (le texte britannique) de manière objective et à la lumière de critères bien connus», qui consiste notamment à déterminer si la proposition empêche une frontière dure sur l’île d’Irlande; préserve la coopération entre la République d’Irlande et l’Irlande du Nord; et respecte les règles de l’UE en matière de commerce transfrontalier.

M. Johnson a promis de partir le 31 octobre avec ou sans accord sur le Brexit.

Dans son discours de mercredi, il a répété que le Royaume-Uni pouvait faire face à toutes les difficultés résultant d’une sortie du bloc sans un accord, ce qui impliquerait l’imposition immédiate de contrôles douaniers et d’autres barrières entre le Royaume-Uni et l’UE, son plus grand partenaire commercial.

Un Brexit sans accord n’est «pas un résultat que nous voulons … (mais) c’est un résultat pour lequel nous sommes prêts», a-t-il déclaré dans son discours.

Cependant, le gouvernement britannique et les entreprises estiment que les perturbations seraient considérables, le flux de marchandises entrant au Royaume-Uni par le port de Douvres, le principal port de la Manche, étant réduit de moitié.

De nombreux législateurs veulent empêcher une sortie sans accord et ont adopté une loi contraignant le gouvernement à demander un report du Brexit s’il ne parvient pas à un accord avec l’UE avant le 19 octobre. M. Johnson dit qu’il ne le fera pas — bien qu’il insiste aussi pour dire qu’il respectera la loi. Il n’a pas expliqué comment il serait possible de faire ces deux choses.