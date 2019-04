Longueuil: 7 arrestations pour proxénétisme et traite de personnes

LONGUEUIL, Qc — Six mois d’enquête par des agents du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) ont permis de mettre en lieu sûr trois victimes de proxénétisme et de traite de personnes et d’arrêter sept suspects.

La police explique que l’automne dernier, un appel de citoyen a révélé des soupçons d’activités illicites dans un édifice à appartements. D’autres appels de même nature ont été effectués au cours des jours suivants, ce qui a mené le SPAL à lancer une enquête formelle.

Celle-ci a démontré qu’au moins une victime avait été vendue par le réseau de malfaiteurs pour quelques milliers de dollars en retour de services sexuels.

L’enquête a démontré à la police que les victimes de cette affaire ont subi des agressions sexuelles à répétition. Elles étaient sous le choc lorsqu’elles ont été prises en charge par les autorités.

L’un des sept suspects est un récidiviste en matière de proxénétisme. De graves accusations criminelles seront portées dans cette affaire.

Le SPAL invite toute personne affirmant avoir été victime de ce réseau à communiquer sans délai avec la police.

La page Facebook du SPAL signale que son enquête a été menée en collaboration avec l’Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme (EILP), qui regroupe des agents de divers corps de police de la région de Montréal.