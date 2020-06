Longueuil: aide demandée pour trouver une femme de 21 ans portée disparue

LONGUEUIL, Qc — La police demande l’aide de la population pour retrouver Aurélie Drapeau, une jeune femme qui est portée disparue à Longueuil depuis mercredi soir.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) dit craindre pour la santé et la sécurité de la femme âgée de 21 ans. Elle a été vue pour la dernière fois vers 18h45 sur le boulevard Quinn, à Longueuil.

Aurélie Drapeau a la peau blanche et s’exprime en français. Elle mesure 1m57 et pèse environ 70kg; ses cheveux sont bruns et elle a les yeux bleus.

Lorsqu’elle a été vue pour la dernière fois, Mme Drapeau portait un pantalon de jogging gris-bleu, une veste à manches longues rouge et grise et un chandail rose avec un papillon.

Toute personne qui croit la reconnaître est priée par la police de composer le 911 sans délai.