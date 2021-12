Longueuil: déploiement du projet policier RÉSO pour aider les plus vulnérables

LONGUEUIL, Qc — Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) déploie ce mercredi le projet Policiers RÉSO dont le mandat est de venir en aide aux citoyens les plus vulnérables dans les cinq villes de l’agglomération de Longueuil.

Les 17 policiers du Réseau d’Entraide Sociale et Organisationnel (RÉSO) sont ainsi affectés à un secteur chacun afin d’effectuer de la prévention en collaboration avec des organismes locaux.

Le projet cherche à développer des liens de confiance avec la population. Les 17 policiers agiront auprès de personnes aux prises avec des dépendances ou de l’itinérance, de même qu’auprès de personnes âgées, de victimes de violence conjugale, d’agressions sexuelles ou de maltraitance.

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, croit que le projet du SPAL incarne parfaitement le changement de culture policière déjà amorcé à Longueuil, en favorisant un dialogue constructif pour le mieux-être de la communauté.

La mairesse Fournier signale aussi que le gouvernement du Québec a octroyé 3,6 millions $ au SPAL pour la mise en place des policiers RÉSO.

Les policiers RÉSO ont participé, du 25 octobre au 25 novembre, à un programme de développement constitué d’un stage d’immersion sociale et citoyenne d’une durée de cinq semaines, où le policier, sans arme ni uniforme a été plongé au cœur de diverses réalités dans sa communauté afin de le sensibiliser et d’influencer sa vision et son approche sur le terrain.