Longueuil: présumé agresseur sexuel arrêté, autres victimes recherchées par la police

LONGUEUIL, Qc — Un homme âgé de 39 ans qui a été arrêté il y a près d’un mois par la police de Longueuil pour des infractions à caractère sexuel pourrait avoir fait d’autres victimes, selon la police.

Toute personne détenant de l’information sur le suspect, James José Valbuena Reyes, un résident de Longueuil, est donc priée de communiquer avec la police.

Les enquêteurs du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) expliquent que James José Valbuena Reyes aurait utilisé principalement Facebook pour entrer en contact avec les plaignantes. Il se serait aussi servi de Marketplace ou des groupes comme Busco/Ofrezco Trabajo en Montréal et Trabajo Para Latino en Montréal, qui offrent du travail à des membres de la communauté latino-américaine du Québec et de la grande région de Montréal.

Ses noms d’utilisateurs sur ces plateformes étaient «Servi Cal» et «Semaj Esoj», d’après la police.

Jusqu’ici, le SPAL et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont traité quatre plaintes qui ont été déposées contre le suspect entre le 20 mars 2020 et le 28 juin dernier. Les présumées victimes sont des femmes âgées entre 25 et 39 ans.

Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec (SQ) a été déployée. Il s’agit d’une structure de commandement unifié au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat afin d’identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation.