Longueuil: recherche de victimes d’un homme arrêté pour crimes sexuels

LONGUEUIL, Qc — La police de Longueuil demande l’aide du public afin d’entrer en contact avec toute personne qui pourrait avoir été victime de Rishaun Ramsahai, un homme de 23 ans qui utiliserait les réseaux sociaux pour commettre des infractions criminelles de nature sexuelle et menaçante.

Il s’agit d’un individu ayant des antécédents en semblables matières, selon le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL).

Une plainte, à l’endroit de Rishaun Ramsahai a été formellement déposée en août dernier au service des enquêtes du SPAL pour des infractions de leurre au moyen d’un ordinateur, d’incitation à des contacts sexuels et pour avoir proféré des menaces.

La police affirme que l’individu aurait utilisé différents pseudonymes et réseaux sociaux, soit Snapchat, Facebook et Instagram, pour entrer en contact avec la victime d’âge mineur. Des éléments d’enquête portent à croire qu’il aurait fait plusieurs victimes à travers le monde, ailleurs au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Depuis août dernier, l’homme de 23 ans était activement recherché par les autorités. La Police provinciale de l’Ontario (PPO), en collaboration avec le SPAL et divers autres corps policiers de l’Ontario, a procédé à son arrestation le 9 janvier dernier.

Rishaun Ramsahai a été ramené au Québec; il devrait comparaître en Chambre criminelle lundi, au Palais de justice de Longueuil.

Les enquêteurs du SPAL demandent à toute personne détenant de l’information au sujet de cet homme de composer le 450-463-7211. La police assure que toutes les informations transmises seront traitées par un enquêteur de façon confidentielle.