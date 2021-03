Longueuil: Wilson Lalanne Pierre-Louis, 49 ans, recherché pour voies de fait

LONGUEUIL, Qc — La police de Longueuil demande l’aide de la population pour retracer et capturer Wilson Lalanne Pierre-Louis, un homme soupçonné de crimes violents qui fait l’objet de mandats d’arrestation.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) précise que l’homme âgé de 49 ans doit notamment répondre de chefs d’accusation de voies de fait et de voies de fait armées.

Wilson Lalanne Pierre-Louis, un homme à la peau noire, mesure 1 mètre 83 et pèse environ 79 kilogrammes. Il a les cheveux et les yeux bruns et il affiche un tatouage de signe du zodiaque à l’avant-bras droit.

Toute information concernant Wilson Lalanne Pierre-Louis peut être transmise en composant le 911.