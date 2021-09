TORONTO — L’Ontario a signalé jeudi 864 nouveaux cas de COVID-19 et trois autres décès liés au virus.

Le ministère de la Santé précise que 76 % des personnes nouvellement infectées n’étaient pas vaccinées ou avaient un statut vaccinal inconnu.

La moyenne sur sept jours en Ontario est de 732 nouveaux cas. Les nouveaux bilans s’appuient sur 34 365 tests.

On comptait par ailleurs 191 patients aux soins intensifs atteints d’une maladie grave liée à la COVID-19, dont 120 personnes sous respirateurs.

Le gouvernement indique que 84 % des Ontariens âgés de 12 ans et plus ont reçu une dose d’un vaccin et 78 % ont reçu les deux doses.